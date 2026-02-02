Noelia Marzol contó que su marido futbolista le suspendió la boda por un partido: "Tenía una ira"

“Ramiro canceló el casamiento 24 horas antes... Era en época de pandemia, era bastante más complicado organizar un casamiento, era con un grupo muy reducido de personas, al aire libre, recién estábamos saliendo de esa etapa. me costó mucho conseguir el turno en el registro civil, Todo lo que conllevaba casarse apenas se levantaba la cuarentena”, recordó Noelia, invitada a la mesa de Mirtha Legrand, por El 13.

"Yo estaba haciendo Sex en ese momento de José María Muscari y estaba por arrancar la segunda función y entró mi marido al teatro, lo cual ya era bastante dudoso porque él solía venir, pero un sábado a la noche, ya tarde, que él entra al teatro con cara de pánico. Entonces, él es muy transparente con todas sus expresiones”, compartió, Marzol.

"Le dije, ¿qué te pasa? Contame ya qué te está pasando porque se te nota demasiado de la cara que me venís a dar una mala noticia. Decime, ¿mi familia está bien?“, rememoró, la actriz. "Me dijo que estaban todos bien pero que, al otro día, no nos podíamos casar. Todo listo. Yo estaba embarazada encima, lo cual implicaba también que el vestido ya no me iba a entrar“.

EL MOTIVO DE LA SUSPENCIÓN

“El tema era que al otro día iba a jugar el partido por el ascenso, que en Nacional B son los partidos en donde sacan lo mejor y lo peor de cada uno, porque se juega la vida ahí. El que gana asciende a primera y el que no, sigue jugando en la B. Entonces, me dijo: ´No puedo faltar, no puedo faltar a este partido. Necesito jugarlo. Nos tenemos que ir a Rosario¨", contó, Noelia, sobre la explicación que le dio Ramiro.

Noelia y Ramiro Arias se casaron en febrero del 2021.

”No ascendieron, ¡no, obvio! Con la energía que estaba tirando. Era muy importante para él, pero, bueno, yo estaba con una ira tremenda. Así que, bueno, después de eso volví a casa y le dije: “Bueno, ahora si te querés casar conmigo, vas a tener que volver a organizar todo vos. Llamás a la modista para que arregle el vestido, llamás a los invitados, sacás el registro de vuelta...". Y, en febrero del 2021, finalmente se concretó la preciada unión civil y posterior celebración que los convirtió a Marzol y Arias, en marido y mujer.