Sin embargo, no fue ninguna de las preguntas que le hizo la One las que la incomodaron sino el cuestionario feroz al que la sometió Nora Cárpena, que ya de entrada le preguntó a una abogada que tenía al lado si mantener una relación a los 17 años con un hombre de 26, Carlos Tevez, no cuadraba dentro de la figura de estupro.

Tras la respuesta negativa de la letrada, Cárpena le sugirió que era una “bebé”, mientras que Moria recordó que Sofía Gala salió con un hombre de 40 a los 17 años.

"Era un señor, ¿y ya estaba casado y tenía hijos?", insistió Cárpena.

"Sí, tenía y ya estaba separado", respondió Asnícar, que ya formó pareja con un productor colombiano con el que se casó en 2017.

"Ah, ya tenía y él te dijo que estaba separado. ¿Pero él no vivía con la mujer?", reiteró Cárpena.

"No sé, por qué no lo llamás y le preguntás", respondió la ex Patito Feo, notablemente molesta, y aclaró que “sólo tengo cosas lindas para recordar”.