Revés judicial de Mauro Icardi contra Wanda Nara: "Que la terapia de las nenas sea presencial"

LA MIRADA SOBRE EL TIPO DE TERAPIA

“Le hacen terapia por videollamada para controlarlas porque atrás de la computadora hay alguien escuchando. El juez pide que vayan presencial para que las nenas tengan su ámbito privado con su terapeuta", expresó la doctora Fátima Silva, invitada al programa.

“La terapeuta cuando les hace una pregunta, de forma presencial las puede ver bien cómo reaccionan, el cuerpo, la sonrisa, lo que dicen y cómo. Así sacan una conclusión lo mejor posible", amplió en su explicación, la letrada, a sabiendas que es un "veredicto" transitorio, hasta que salga una resolución definitiva.