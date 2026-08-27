Revés judicial de Mauro Icardi contra Wanda Nara: "Que la terapia de las nenas sea presencial"

Francesca e Isabella ya no tendrán más terapias virtuales sino que tendrán que asistir al consultorios de sus psicólogos. Quieren evitar que la familia materna "condicione" a las niñas.
Mauro Icardi y Wanda Nara siguen enfrentados. Y, en este nuevo round judicial y mediático, el jugador de fútbol -todavía sigue buscando club para desembarcar- consiguió que la justicia le de la derecha sobre el bien superior de Francesca e Isabella. Porque, desde ahora, las hijas entre la conductora y el deportista deberán asistir a las terapias psicológicas de forma presencial, dejando atrás los meses de tratamiento virtual.
"La primicia total de La postal del espectáculo es que hay papeleta y que hay un nuevo informe, del juzgado civil 106, en realidad, no es informe. ¿Qué es?", introdujo Gustavo Méndez, al aire de su programa de streaming, en la Tevé Pública, para darle paso a uno a sus compañeros, a que desarrolle el contenido del escrito que emitió la justicia.
"Es una resolución... Es del Poder judicial de la Nación, del juzgado civil 106.Y dice: ´Nara Wanda Solange contra Mauro Icardi Emanuel sobre cuidado personal de los hijos", leyó, uno de los panelistas del programa, sobre el título presentación de la decisión del tribunal. ´Para, acto seguido, adentrarse en el contenido.
"Intímese a la señora Nara, en carácter de medida cautelar para que arbitre los medios necesarios para que sus hijas concurran a sus espacios terapéuticos, de forma presencial", compartieron, al aire, sobre lo que deberá suceder de ahora a más, cuando las menores de edad concurran a su terapia.
“Le hacen terapia por videollamada para controlarlas porque atrás de la computadora hay alguien escuchando. El juez pide que vayan presencial para que las nenas tengan su ámbito privado con su terapeuta", expresó la doctora Fátima Silva, invitada al programa.
“La terapeuta cuando les hace una pregunta, de forma presencial las puede ver bien cómo reaccionan, el cuerpo, la sonrisa, lo que dicen y cómo. Así sacan una conclusión lo mejor posible", amplió en su explicación, la letrada, a sabiendas que es un "veredicto" transitorio, hasta que salga una resolución definitiva.
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