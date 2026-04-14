Grecia Colmenares ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Grecia Colmenares ya había tenido experiencia en diferentes realities al participar en el Bailando 2012 de Argentina y en Italia en L'Isola dei Famosi -2019- y Grande Fratello -Gran Hermano- en 2023/4, donde logró destacarse, permaneciendo durante 178 días, lo que genera grandes expectativas sobre su desempeño en esta edición.

Captura de pantalla 2026-04-14 a las 2.09.51a.m.

Antes de cruzar la puerta de ingreso a la casa, la actriz venezolana se mostró muy emocionada por esta nueva oportunidad que le daba la vida y en diálogo con Santiago del Moro le dijo “Gracias. Estoy muy feliz”, dejando en claro su entusiasmo por formar parte del juego.

GRAC

Con su llegada a Gran Hermano Generación Dorada, el reality de Telefe suma una figura fuerte que intentará cambiar la dinámica interna de la casa, luego del abandono de Andrea del Boca, la otra gran protagonista del comienzo del programa.