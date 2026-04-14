Grecia Colmenares ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

En una casa golpeada anímicamente, luego de la eliminación Lola Tomaszeuski, ingresó la icónica actriz venezolana de telenovelas en reemplazo de Andrea del Boca.
El lunes 13 de abril la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de emociones, primero con la eliminación de la tiktoker Lola Tomaszeuski, que perdió el duelo mano a mano con el exfutbolista BrianSarmiento y luego con el ingreso de la icónica actriz de telenovelas Grecia Colmenares, en reemplazo de la argentina Andrea del Boca, que debió abandonar el reality luego de su caída dentro de la casa.
El ingreso de la artista venezolana generó un verdadero shock entre los participantes del certamen, que no podían creer lo que estaban viendo. Debido a su extensa trayectoria y su gran popularidad, la entrada de Grecia María Dolores Colmenares Mieussens a la casa provocó reacciones de asombro y entusiasmo, marcando un hito dentro del programa de Telefe.
Grecia Colmenares ya había tenido experiencia en diferentes realities al participar en el Bailando 2012 de Argentina y en Italia en L'Isola dei Famosi -2019- y Grande Fratello -Gran Hermano- en 2023/4, donde logró destacarse, permaneciendo durante 178 días, lo que genera grandes expectativas sobre su desempeño en esta edición.
Antes de cruzar la puerta de ingreso a la casa, la actriz venezolana se mostró muy emocionada por esta nueva oportunidad que le daba la vida y en diálogo con Santiago del Moro le dijo “Gracias. Estoy muy feliz”, dejando en claro su entusiasmo por formar parte del juego.
Con su llegada a Gran Hermano Generación Dorada, el reality de Telefe suma una figura fuerte que intentará cambiar la dinámica interna de la casa, luego del abandono de Andrea del Boca, la otra gran protagonista del comienzo del programa.
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