Video: quiso acosar a una mujer en el Tren Sarmiento y lo bajaron a los golpes

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La situación se volvió más caótica porque la mujer acosada no quería descender para realizaba la denuncia, mientras la formación no retomaba la marcha hasta que eso ocurriera. La demora elevó la tensión entre los pasajeros y, en ese contexto, uno de ellos golpeó al presunto acosador, en una escena que quedó reflejada en el video viral.

El episodio expuso una postal repetida en el Tren Sarmiento, donde ante casos de acoso en el transporte público suelen ser los propios pasajeros quienes intervienen. Las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, reabrieron el debate sobre la inseguridad en los trenes y los límites de la llamada justicia por mano propia.

El episodio de violencia registrado en San Antonio de Padua se dio apenas horas después de otro hecho que volvió a poner al Tren Sarmiento en el centro de la escena. El último jueves, una formación que se dirigía hacia Moreno descarriló a la altura de Liniers en plena hora pico, generando demoras, cancelaciones y complicaciones para miles de usuarios.

Tren Sarmiento.webp Días antes del episodio en Padua, una formación del Sarmiento descarriló en Liniers y generó demoras y cancelaciones.

Según se informó, el incidente se produjo por un descalce que hizo que la formación perdiera una rueda, lo que obligó a limitar el recorrido del servicio y provocó trastornos en distintos tramos del ramal. Durante varias horas, los trenes funcionaron de manera restringida entre Haedo y Moreno, mientras personal ferroviario trabajaba para normalizar la circulación.

A raíz del descarrilamiento, todos los pasajeros del tren afectado debieron ser evacuados, aunque no se reportaron heridos. Cerca de las 19.30 el servicio comenzó a restablecerse paulatinamente, pero el episodio volvió a dejar expuestos los problemas que atraviesa una de las líneas más utilizadas del área metropolitana.