Roberto García Moritán quiere volver con Pampita: "Extraño la familia que formamos"

García Moritán hizo un acuerdo con Pampita antes de su matrimonio

Roberto contó que la idea del acuerdo prenupcial económico con Pampita no fue impuesta de manera unilateral. Sino que surgió en charlas previas a la boda y de concretar una unión civil. “Lo conversamos y me pareció una buena idea”, explicó el exmarido de Carolina, sobre el pacto que hicieron en el 2019.

García Moritán, nota

Y esa fue una de las grandes razones por las cuales, en septiembre del pasado 2024, García Moritán y Ardohain, pudieron firmar rápidamente un divorcio, sin mayores conflictos. Porque desde lo económico no tenían grandes conflictos para resolver, justamente por ese arreglo prematrimonial que habían firmado.