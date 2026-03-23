Roberto García Moritán quiere volver con Pampita: "Extraño la familia que formamos"

El exmarido de la modelo habló sobre lo que perdió tras la ruptura de la pareja. "Tuvo un costo altísimo porque perdí todo".
A corazón abierto, Roberto García Moritán reflexionó sobre lo que más le duele de haberse terminado su matrimonio con Carolina Pampita Ardohain. El exlegislador porteño aseguró que extraña la vida en familia, que incluye a una todavía pequeña hijita, Ana. "Hay que aceptar que hay cosas que tienen ciclos".
"Cuando alguien me dice eso, pienso que no entendió nada... Es un insulto al revés", dijo Roberto, sobre el mote de exmarido de Pampita. “Hice muchas cosas interesantes en mi vida, pero entre ellas, la familia que supimos armar fue un motivo de orgullo”.
"A veces sí extraño la familia que formamos con Carolina, pero la vida continúa... Uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos, que a veces funciona, a veces hay tropiezos... Fue una realidad con la que tuve que convivir. Que tuvo un costo para mí altísimo, porque perdí todo", se sinceró, García Moritán.
"Perdí todo: familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre... Perdí todo: familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre", reconoció el exfuncionario público, nuevamente dedicado al trabajo en el sector privado.
Roberto contó que la idea del acuerdo prenupcial económico con Pampita no fue impuesta de manera unilateral. Sino que surgió en charlas previas a la boda y de concretar una unión civil. “Lo conversamos y me pareció una buena idea”, explicó el exmarido de Carolina, sobre el pacto que hicieron en el 2019.
Y esa fue una de las grandes razones por las cuales, en septiembre del pasado 2024, García Moritán y Ardohain, pudieron firmar rápidamente un divorcio, sin mayores conflictos. Porque desde lo económico no tenían grandes conflictos para resolver, justamente por ese arreglo prematrimonial que habían firmado.
comentar