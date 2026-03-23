Espectáculos |

Roberto García Moritán quiere volver con Pampita: "Extraño la familia que formamos"

El exmarido de la modelo habló sobre lo que perdió tras la ruptura de la pareja. "Tuvo un costo altísimo porque perdí todo".

A corazón abierto, Roberto García Moritán reflexionó sobre lo que más le duele de haberse terminado su matrimonio con Carolina Pampita Ardohain. El exlegislador porteño aseguró que extraña la vida en familia, que incluye a una todavía pequeña hijita, Ana. "Hay que aceptar que hay cosas que tienen ciclos".

"Cuando alguien me dice eso, pienso que no entendió nada... Es un insulto al revés", dijo Roberto, sobre el mote de exmarido de Pampita. “Hice muchas cosas interesantes en mi vida, pero entre ellas, la familia que supimos armar fue un motivo de orgullo”.

"A veces sí extraño la familia que formamos con Carolina, pero la vida continúa... Uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos, que a veces funciona, a veces hay tropiezos... Fue una realidad con la que tuve que convivir. Que tuvo un costo para mí altísimo, porque perdí todo", se sinceró, García Moritán.

García Moritán hizo un acuerdo con Pampita antes de su matrimonio

Roberto contó que la idea del acuerdo prenupcial económico con Pampita no fue impuesta de manera unilateral. Sino que surgió en charlas previas a la boda y de concretar una unión civil. “Lo conversamos y me pareció una buena idea”, explicó el exmarido de Carolina, sobre el pacto que hicieron en el 2019.

García Moritán, nota

Y esa fue una de las grandes razones por las cuales, en septiembre del pasado 2024, García Moritán y Ardohain, pudieron firmar rápidamente un divorcio, sin mayores conflictos. Porque desde lo económico no tenían grandes conflictos para resolver, justamente por ese arreglo prematrimonial que habían firmado.

Roberto García Moritán, extraña a Pampita

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados