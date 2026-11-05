Hernán Crespo será padre con más de 5o años: "Cuánto te esperamos..."

LOS INICIOS DEL ROMANCE DE CRESPO Y ANTONELLA

El romance entre Hernán y Antonella se hizo conocer públicamente a finales de 2022. Por entonces, el exdeportista estaba al frente desde lo técnico, en un club de en Medio Oriente. Con una diferencia de edad de 18 años que jamás supuso un obstáculo para la pareja, el amor fue fuerte y ella decidió seguirlo con los distintos país donde trabajo Crespo como técnico.

Incluso, compartieron estadías en el exigente día a día de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, tiempo atrás. Y, en la actualidad, la pareja que disfruta del momento más glorioso, comparten el día a día en tierra mexicana, donde el exídolo deportivo está en el Atlas Fútbol Club, desde mitad de este año.