Para Tom Holland, "Julián Álvarez sería un gran Spider-Man"

Captura de pantalla 2026-06-16 a las 1.35.25a.m. Tom Holland durante la entrevista, en España

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó a cámaras el actor al medio español DAZN.

JULIAN y TOM

El delantero del Atlético de Madrid y la Selección Nacional, a quien apodan "la Araña", no dudó en responder rápidamente a las declaraciones del actor británico con un amistoso mensaje en sus historias de Instagram "Te guardamos una camiseta N°9 para ti".