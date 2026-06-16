Para Tom Holland, "Julián Álvarez sería un gran Spider-Man"

El protagonista de las últimas cuatro películas del "Hombre araña" fue consultado sobre el delantero argentino y aseguró “Me encantaría conocerlo, soy un gran fan”.
El actor y bailarín británico Tom Holland, conocido por interpretar al último Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, sorprendió al reconocer al futbolista argentino Julián Álvarez y expresar que lo considera como un buen candidato para interpretar al superhéroe adolescente.
El protagonista de la trilogía "De regreso a casa" (2017), "Lejos de casa" (2019) y "Sin camino a casa" (2021) realizó estas declaraciones en Madrid, España, duarnte la previa de la función de prensa de su cuarta película encarnando al superhéroe "Spider-Man: Un nuevo día".
Una periodista española de la plataforma deportiva DAZN España le preguntó al actor británico qué futbolista sería un buen protagonista del superhéroe enmascarado y ante la duda del intérprete, le mencionó al delantero de la Selección argentina.
Para sorpresa de todos, Tom Holland no sólo conocía a Julían Álvarez -jugador del Atlético de Madrid-, sino que también confesó "que lo tiene en su equipo Fantasy".
“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó a cámaras el actor al medio español DAZN.
El delantero del Atlético de Madrid y la Selección Nacional, a quien apodan "la Araña", no dudó en responder rápidamente a las declaraciones del actor británico con un amistoso mensaje en sus historias de Instagram "Te guardamos una camiseta N°9 para ti".
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