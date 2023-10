La modelo se ofendió y renunció a su participación en el streaming del Bailando. “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, expresó.

Paula Chaves fue consultada por LAM por toda esta situación, teniendo en cuenta que estuvo reemplazando a Pampita en el jurado del certamen de baile y recordando el enfrentamiento que mantiene con la modelo por la relación con su ex novio, el polista Facundo Pieres.

“Vi ayer un tuit o un retuit tuyo, no lo vi en vivo, un bajón, cualquiera. Me parece muy bien la renuncia. Hay cosas que están fuera de lugar y en un lugar de trabajo no está bueno que pasen”, contestó Paula.

Vale recordar que ambas modelos mantuvieron una amistad de varios años y que se rompió meses atrás cuando la hermana de Wanda inició una relación sentimental con Facundo Pieres, exnovio de la actual pareja de Pedro Alfonso.

Nara le devolvió el gesto de acercamiento a Chaves a través de las redes sociales: le dio like a una foto que la modelo compartió de un evento que tuvo lugar el jueves por la noche: allí está junto a la modelo Julieta Spina. De esta manera, y de forma paulatina, las modelos se muestran cada vez más cerca de recomponer su relación.