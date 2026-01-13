Meteotsunami: ¿puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?

En este contexto, el oceanógrafo Walter Dragani precisó que el fenómeno se originó por un centro de baja presión que perturbó la superficie del mar, generando una onda que se amplificó al llegar a la costa.

¿Es posible que el fenómeno se repita en el corto plazo?

El especialista señaló que, si bien el evento puede volver a ocurrir, es extremadamente inusual que se presente con la amplitud registrada este lunes.

Dragani aclaró que estos fenómenos no pueden preverse con varios días de antelación, ya que dependen de perturbaciones atmosféricas muy específicas y localizadas en el océano. De hecho, subrayó que si la perturbación se hubiera generado apenas más cerca del continente, no habría tenido consecuencias en el agua.

¿Qué antecedentes similares existen en la región?

Para contextualizar la frecuencia de estos eventos, el oceanógrafo recordó dos casos emblemáticos que guardan similitudes con el actual:

• 11 de enero de 1954: Un episodio similar ocurrió en Mar del Plata durante un día caluroso y despejado, provocando escenas de pánico en la costa.

• 8 de diciembre de 2022: Un meteotsunami registrado de madrugada inundó balnearios marplatenses y llegó a dar vuelta un barco en Montevideo, aunque en esa ocasión no hubo víctimas fatales.

image

¿Cuál es la principal señal de alerta para los bañistas?

Dragani fue categórico respecto a la conducta que deben adoptar los veraneantes ante la sospecha de un fenómeno de este tipo. El experto remarcó que, a diferencia de un tsunami clásico, este cambio es mucho más repentino, por lo que la señal fundamental es el comportamiento del agua.

"Cuando el mar se retira rápido hay que tomar precaución", advirtió, instando a la población a abandonar la orilla de inmediato ante cualquier movimiento anómalo del nivel del mar.