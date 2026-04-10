La confesión de Gerardo Romano: "Tomé drogas, participé de orgías, a los 50 terminé..."

Gerardo Romano impactó a Pergolini al contar qué sintió cuando se enteró que tiene Parkinson

"Qué pasó cuando te enteraste de que tenías Parkinson?”, le consultó Mario a Gerardo. Romano fue sincero: “Me asusté”. Luego, al detallar el motivo, agregó sin rodeos: “Morirme, está tan buena la fiesta”. Y, luego, el artista compartió cual fue su "clave a tierra", tras conocer el diagnóstico médico.

"Me salvó que a la noche tenía función de teatro, tenía que subirme a un escenario solo, una hora y pico, y no tenía mucho margen: O dejo todo porque tengo parkinson y me voy a morir, o no, y elegí no. Hay movimientos y temblores y cosas suaves, como la que ves. Pero también hago natación tres veces por semana, hago un kilómetro cada vez, voy y vengo en bicicleta, repaso la letra de una obra de teatro que ya no hago porque el músculo de la memoria, como cualquier músculo, se trabaja y hacés el esfuerzo de acordarte de algo. La peleo".