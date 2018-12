“Lamentablemente está conduciendo la gala del Martín Fierro Digital y esta tarde dijo ‘para mí se terminó un ciclo, es un privilegio que me pongan en mi rol de conductora’. También es un privilegio para ella estar acá después de su trabajo en los medios. Para muchos es tocar el cielo con las manos”, dijo el conductor muy serio. Esta ausencia fue determinante para el apoyo de la gente quien la dejó sola y Sol perdió en el voto telefónico frente a Mery del Cerro y Facundo Mazzei, y quedó eliminada del certamen.

Ayer la exchica del clima le envió un mensaje de audio vía WhatsApp a Karina Iavícoli, una de las panelistas de Angel De Brito, que compartieron en vivo en Los Angeles de la Mañana: “Estoy re bien, re contenta, salió re bien la conducción y me gané un Martín Fierro”.

Lejos de mostrarse triste por no formar más parte del Bailando, Pérez dijo: “Re contenta. Era lo que yo quería. Me parece que cuando uno toma decisiones, hace lo que quiere y lo que la hace sentir bien, está feliz con eso. No estoy enojada ni nada”.

Parece ser que a Sol poco le importó el reto de Tinelli y volvió a remarcar que ella llevará su carrera para el lado que crea más le conviene.

“Me parece que tiene que ver con otra cosa y no con priorizar. No es que le quito prioridad a uno o a otro. Uno tiene que hacer las cosas que realmente te hacen feliz y que cree que la van a hacer crecer profesionalmente. Más que nada con eso tiene que ver la decisión que tomé, no con otra cosa. No es que no le doy prioridad al Bailando, para mí es re importante y de hecho voy a hacer todo para cumplir el sueño, estoy haciendo todo para eso”, dijo Sol.

Lo cierto es que Tinelli no pudo disimular su enojo y no solo la escrachó en público sino que ya le avisó a sus productores que tengan en cuenta su faltazo pensando en el 2019.

¿Estará en la pista?