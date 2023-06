Por qué retiraron la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás

Sin embargo, la Diva de los Almuerzos declaró públicamente en una conferencia de prensa que no le había gustado la estatua creada por un artista cordobés.

“Esa no soy yo”, le dijo a su hija, Marcela Tinayre, durante una entrevista en su programa, Polémica en el Bar.

“Les cuento: hablé con el intendente, que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto es con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás. Estamos mi hermano y yo y no la pusieron a Goldie, lamentablemente, mi hermana", dijo la diva.

"Entonces le dije: 'Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos’”, le recriminó la conductora al intendente. Sin discutir demasiado, Gizzi le respondió: “Bueno Mirtha, la vamos a sacar”.

Sin embargo, La Chiqui le hizo una sugerencia: “Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí'. La idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso”.

El artista que realizó la estatua es el cordobés Daniel Melero, que fue convocado para homenajear a la diva en el festejo por los 121 años de la localidad santafesina.

“Se hicieron dos esculturas: una que es hiperrealista, con su color de piel, textura y el pelo natural, que como es más delicada queda adentro del salón; y la otra que es de metal con una pátina color bronce que queda afuera”, detalló el artista.

Melero tardó dos meses y medio para realizar estas obras, donde Mirtha aparece sentada en una silla: “Se eligió esa posición porque es la más la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”.

Antes de pedir que la retiren en diálogo con PrimiciasYa, Mirtha Legrand contó qué sintió al verla: "Me mandaron fotos. Está José mi hermano también que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje".

Luego, La Chiqui destacó: "Una pena que no pusieron a Goldy, ella estaba en contacto siempre con muchos miembros de Villa Cañás. La verdad que los tres hermanos éramos muy cañaseños, pero el más ligado fue nuestro amado José. Muy emotivo”.

Al igual que con la estatua de Marcelo Gallardo, en las redes sociales estalló la polémica sobre este homenaje y no faltaron los ocurrentes memes sobre la particular obra. Mientras tanto, Mirtha espera definiciones para volver a hacer su ciclo en alguno de los canales de aire.

mirtha legrand.jpg Mirtha Legrand habló con el intendente de Villa Cañás.

Marcela Tinayre le puso picante

Marcela Tinayre, la hija de Mirtha, fue lapidaria con estatua de su madre y no se anduvo con vueltas al dar su opinón.

"No, ¡dejame de joder! ¿Pero qué es este monstruo? Le voy a preguntar a mi madre si está enterada de esto que es un mamarracho... No hay amor que pague esto, una mujer con una de las caras más lindas de la televisión, de la vida, ese monstruo", disparó.

La conductora aclaró que no puede creer que su madre haya aprobado que se monte una estatua así en su honor.

"Raro que no le consultaron... me niego como hija que esa sea mi madre. ¡Es un monstruo!", repitió, indignada.