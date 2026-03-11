Espectáculos |

Primero fue Sting y ahora Jack Black

Mañana, jueves 12 de marzo, se estrenará el nuevo tema del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, con la colaboración del actor norteamericano, protagonista de Amor ciego, King Kong y School of Rock, entre otras.

El dúo argentino conformado por Ca7riel y Paco Amoroso revolucionaron las redes sociales con el anuncio de su próximo single “Goo Goo Ga Ga” y la aparición especial del actor estadounidense Jack Black en el avance.

En una imagen de los tres (Ca7riel, Paco y Jack) con electrodos en sus cabezas, los cantantes difundieron un video con el texto “FREE SPIRITS WELLNESS CENTER, Cryo-Cerebral Rebirth™ (CENTRO DE BIENESTAR FREE SPIRITS, Renacimiento criocerebral), y un hombre que explicaba el origen del centro de bienestar, enfocado en la reestructuración interna y la expansión fisiológica y psicológica.

“Lo que estás a punto de ver son imágenes de pacientes reales realizando un paso clave en el proceso de reestructuración interna”, recita el hombre.

Las imágenes muestran al protagonista de "Amor ciego", "King Kong", "School of Rock" y la reciente versión de "Anaconda", entre otras, saliendo de un tubo de investigación, lleno de humo blanco y gritando a cámara el nombre de los músicos argentinos. Lo que aún se desconoce si se tratará de una colaboración musical o de una aparición en el video musical.

El tema y el video se estrenarán mañana, jueves 12 de marzo y formará parte de su próximo álbum"Free Spirits" y cuyo lanzamiento oficial está programado para el 19 de marzo de 2026.

Esta nueva participación de un artista internacional, se suma a la ya aclamada colaboración que el dúo tuvo con el músico británico Sting -exvocalista de The Police-, con el tema "Hasta Jesús Tuvo un Mal dia".

