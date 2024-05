Qué dijo Flor Vigna sobre el romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Lejos de cualquier rencor, le dedicó sus buenos deseos: “(A Luciano) lo quiero mucho y le deseo lo mejor”, sentenció en diálogo con el citado medio. Al margen de lo sentimental, habló sobre sus proyectos personales y profesionales: “Voy a sacar un disco este año y me llamaron para una serie muy importante”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1792717520425684994&partner=&hide_thread=false Sabrina Rojas confirmó el romance entre Griselda Siciliani y Luciano Castro



"Yo ya lo sabía antes que ustedes".



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ELxzj7MZGL — América TV (@AmericaTV) May 21, 2024

Sabrina Rojas, la madre de los hijos del actor, también fue buscada por los medios para hablar del tema. “Me alegro por ellos”, comenzó diciendo la conductora de Pasó en América. Al aire de LAM, enseguida agregó: “Pero no es a mí a quien tienen que preguntarle. A mí me interesa quién se vincula con mis hijos, lo que no me interesa es con quién sale el papá de mis hijos. Después, si es Griselda, Florencia, un canguro, me da lo mismo”, disparó picante.

“Por decantación es probable que la actual de tu ex se vincule con tus hijos...”, y ella aseguró: “Depende, el tiempo lo dirá, pero eso se lo tienen que preguntar a él”. Segundos después, Sabrina admitió que no habló del tema con su exmarido. "No hablé del tema. Yo sabía de antes, pero no quiero decir fechas o cosas porque los protagonistas... no sé...”, intentó explicar con evasivas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1792731793591836828&partner=&hide_thread=false Luciano Castro confirmó su romance con Griselda Siciliani



"Hace año que venimos de amistad y de conocernos. Me gusta mucho La Tana".



"Estuvimos muchos años sin hablarnos". #NocheAlDente @JotaxTV pic.twitter.com/h8mAMnbEfN — América TV (@AmericaTV) May 21, 2024

Luciano Castro habló sobre su romance con Griselda Siciliani

Finalmente se confirmó el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Luego de ser vistos cenando juntos, la actriz reveló que estaban saliendo y aseguró que se encuentran “muy bien”. Y anoche también rompió el silencio el galán.

Invitado a Noche al Dente (América), el protagonista de la obra El Beso habló a corazón abierto sobre su presente amoroso y detalló cómo inició su historia: “Nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar, pero son años que venimos de amistad y de conocernos. No es una chica más, me gusta mucho La Tana".

Reveló que estuvieron muchos años sin hablarse, pero que ahora decidieron darse una nueva oportunidad. “Siempre tuvimos muchos amigos en común y esos amigos, capaz, sin querer, llevan y traen”, dijo entre risas.

“Cuando nos reencontramos, no tuvimos esas charlas que teníamos a los veinte. La vida nos pasó por encima... hablamos de nuestros hijos”, dijo sonrojado. Y agregó: “Siempre me gustó y me parece increíble lo que nos pasó ahora que nos volvimos a encontrar después de 17 o 19 años”.

Respecto a la charla que tuvieron antes de blanquear el romance, Castro contó: “La Tana me dijo: ‘Si es de verdad, nos tiene que importar un carajo todo’. Y sí, es de verdad. Si no no tiene sentido, ya estamos grande”. “Nos pareció mejor contarlo y que no se tejan suspicacias, porque no es algo prohibido. Lo tenemos que vivir cómo es, es algo lindo”, finalizó.

Días atrás, Castro y Siciciani habían sido captados infraganti cenando juntos. Se trata de la primera relación que se le conoce al actor, que hace seis meses se separó de Flor Vigna, tras tres años de romance.