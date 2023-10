Rating en TV: Guido Kazcka "salvó el honor" de El Trece

En los cuartos del final del reality de talentos que conduce Lizy Tagliani, el jurado integrado por el bailarín y coreógrafo Emir Abdul, la actriz Florencia Peña y los músicos La Joaqui y Abel Pintos, se conmovieron con la actuación de Thiago Maldonado, el timbalero mendocino de 12 años, que volvió a conquistarlos y obtener el botón dorado que le dio el pase a la final de certamen que emite Telefe.

Embed

Thiago Maldonado recordó su primer paso por "Got Talent Argentina", y les regaló a cada miembro del jurado una remera ellos con la inscripción “Por el destino y gracias a Dios” y recordó su compromiso “Primero que nada, lo prometido es deuda, en la primera vez me dijeron algo de una remera, no sé si se acuerdan" y entonces agregó “Es algo para agregar al show”.

"Got Talent Argentina" logró una audiencia de 10,5 y tuvo un cuarto de hora de 15 puntos, entre las 22:45 y las 23. Por su parte, "Telefe Noticias", el informativo nocturno que conducen Cristina Pérez y Rodolfo Barili, que tuvo un rating de 10,5 puntos y dos cuartos de hora de 10,9 a partir de las 21:15.

TLF2 copia.jpg

La novela turca "Traicionada" -la historia sobre la venganza de la doctora Aysa contra su esposo y todos a los que creía sus amigos- que se emitió entre las 23:27 y la 0:05, obtuvo 9,6 puntos de rating cerró el podio de los tres primeros lugares del podio a Telefe.

Taicio.jpeg

En la cuarta posición se ubicó "Los 8 escalones del millón" que en su nuevo horario más temprano -cercano a las 21:30- logró mejorar sus números y tuvo un rating de 8,4, siendo el único programa de El Trece en quedar entre los cinco primeros puestos del Top Five de la televisión.

GUIDO.jpeg "Los 8 Escalones" de Guido Kazcka, muy cerca de "MasterChef 2023"

"Cortá por Lozano" -entre las 14:44 y las 16:20- se quedó con la quinta posición al obtener 8 puntos. El programa conducido por Verónica Lozano en la tarde de Telefe logró un cuarto de hora de 9,2 entre las 15:15 y las 15:30 hs.

En el balance del miércoles 11 de octubre, Telefe lideró la medición general y también todos los parciales, de 12 a 23.59 con 8,8 sobre los 5,5 de El Trece y los 3,5 de América TV.

De 12 a 16 (7,3 Telefe; 4,5 El Trece y 2,8 América), de 16 a 20 (7,4 Telefe; 4,7 El Trece y 2,8 América) y de 20 a 24 (Telefe 11,7; El Trece 7,3 y América 5).