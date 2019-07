Raúl Taibo sobre la hija que no fue: "Me agradeció las molestias"

Desde Ingeniero Maschwitz, Taibo habló después de que una prueba de ADN confirmara que no existe vínculo filial con Claudia Zucco, la mujer que hace un mes se había presentado en Intrusos asegurando que sospechaba que era la hija del actor.

"Todavía me siento raro. Ella me agradeció las molestias ocasionadas", aseguró. "Se había generado un teleteatro del que yo era protagonista. Me vi forzado a actuar un rol de fantasía y no me quedó otra que ponerle el pecho. Estaba tranquilo de que no era verdad por las fechas y los relatos", aseguró en Confrontados.

"En un primer momento estaba conmovida por ella y me puse en su lugar. Después, cuando las fotos trascendieron y noté su exposición del tema, dejé la compasión por ella y sentí tristeza", apuntó finalmente.