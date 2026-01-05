Daniela Christiansson habló sobre su relación con Wanda Nara

La modelo sueca habló con Marley en el programa "Por el mundo" de Telefe, y fue grabada en diciembre de 2025 en el living de la casa que la pareja comparte en Ginebra, Suiza, y antes del nacimiento de Lando, el nuevo integrante de la familia.

La pareja Christiansson-López estuvo muy relajada durante la entrevista, por ese motivo Alejandro Wiebe se animó a preguntarle a Daniela si “estaba todo bien” con la ex esposa de Maxi.

daniela

Con absoluta sinceridad, Daniela Christiansson reconoció que es buena su relación con Wanda Nara, pero que no la conoce lo suficiente “No la conozco, nos vimos en fiestas de los chicos” aclaró.

Marley aprovechó la respuesta de la modelo sueca y profundizó el tema al consultarle si en esos encuentros pudieron conversar, y la respuesta sorprendió “No, él (por Maxi) siempre quería una distancia…”.

Captura de pantalla 2026-01-05 a las 11.37.01a.m.

En ese momento el exfutbolista tomó la palabra para desmitificar el ideal de “familia ensamblada” en donde todos son amigos y aclaró que la dinámica de todos funciona mucho mejor con unos límites respetables “Con Wanda siempre hay que tener distancia, porque sino la tenemos acá” contestó con cierta dosis de humor.

Ya más serio, la expareja de la conductora de Telefe dijo “Nos hemos cruzado en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero lo justo y necesario”.