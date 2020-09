“La embarga la propia Justicia, porque ella inició un juicio contra una compañía de seguros por daños y perjuicios por un accidente. Fueron a mediación, la mediadora le reclamó a Malaspina sus honorarios, no los pagó. El juez del juzgado civil número 51 ordenó que no tiene más remedio que embargarla", explicó el periodista Carlos Monti en Confrontados, el ciclo de El Nueve.

"El Banco Provincia ya llevó a cabo el embargo por 11.700 pesos, que son los honorarios que debería haber pagado Romina Malaspina", apuntó.

Al margen del embargo de sus cuentas, Malaspina analiza dejar la pantalla de Canal 26 y cruzarse de vereda.

“La relación con Sol Pérez es nula, no existe, no se dirigen la palabra. Romina estaba evaluando si seguir en el noticiero o si iba a aprovechar la oferta de Telefe para renunciar. Está muy agradecida a la gente del 26, no tomó ninguna decisión respecto al noticiero", agregó el periodista.