"Abrazamos a Romina Manguel. la actitud de Moria Casán es la que nos mantiene aisladas y dominadas. Así, no. Sororidad y respeto", publicó en las redes sociales el colectivo de Periodistas Argentinas.

A título personal se solidarizó Nancy Pazos: "Soy orgullosa integrante del colectivo de Periodistas Argentinas. Aquí nuestra opinión conjunta sobre la agresión que sufrió Manguel".

La escritora Claudia Piñeyro, abanderada del colectivo feminista que lucha por la ley de aborto seguro, legal y gratuito, manifestó: "No fue una pelea entre Manguel y Moria como veo en algunos canales, fue violencia machista ejercida por una mujer sobre otra mujer. Sufrí con Manguel ante cada ataque. Inadmisible".

"No se puede frenar con el abuso y el acoso si la TV sigue repitiendo que las víctimas mienten. La TV espeja. Y tiene una responsabilidad. No silenciar. No revictimizar. Basta de hacer pasar mal a las mujeres que no se callan", dijo Luciana Peker, luchadora por los derechos de la mujer.