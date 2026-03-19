Salió el avance del nuevo video de Tini Stoessel junto a Susana Giménez y Leo Messi

tini-stoessel-reunio-leo-messi-rodrigo-paul-y-susana-gimenez-un-videoclip-bomba El video oficial ya es tendencia antes de su estreno.

El estreno se da en medio de versiones que la vinculan con Emilia Mernes y con integrantes del entorno de la Selección Argentina, entre ellas Antonela Roccuzzo, sin confirmaciones públicas de las protagonistas.

En paralelo, Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera el 18 de marzo, un dato que también lo mantuvo en el centro de la escena, en una participación que refuerza la idea de un cruce entre disciplinas que busca ampliar su número de seguidores .