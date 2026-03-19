Salió el avance del nuevo video de Tini Stoessel junto a Susana Giménez y Leo Messi

La cantante lanzó un adelanto de “Dos amantes” con figuras inesperadas y logró millones de vistas en minutos. El video completo se estrena el 20 de marzo a las 21.00
El nuevo lanzamiento de Tini Stoessel generó repercusión inmediata por una combinación poco habitual: música, televisión y fútbol en un mismo video. El adelanto de “Dos amantes” mostró participaciones de alto perfil y en pocos minutos superó el millón de reproducciones, lo que lo ubicó entre lo más visto.
La aparición de Susana Giménez y Lionel Messi sorprendió por tratarse de figuras que no suelen participar en producciones musicales, y a ellos se suman nombres vinculados al deporte y la música popular, lo que amplía el alcance del proyecto y lo acerca a distintos públicos.
El estreno oficial fue anunciado para el 20 de marzo a las 21.00, hora de Argentina. El mensaje que acompañó el adelanto, centrado en “amores prohibidos”, marcó el tono de la propuesta y generó conversación en redes sociales.
Tini Stoessel, que el 21 de marzo cumplirá 29 años, eligió celebrarlo con un lanzamiento de alto impacto: un tema que reúne figuras destacadas de la música y el espectáculo argentino.
El estreno se da en medio de versiones que la vinculan con Emilia Mernes y con integrantes del entorno de la Selección Argentina, entre ellas Antonela Roccuzzo, sin confirmaciones públicas de las protagonistas.
En paralelo, Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera el 18 de marzo, un dato que también lo mantuvo en el centro de la escena, en una participación que refuerza la idea de un cruce entre disciplinas que busca ampliar su número de seguidores .
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