En este sentido, relató el durísimo momento que tuvo que pasar, donde confesó que pensó en suicidarse. "Sentí que ya no quería existir más", aseguró en relación al difícil momento que le tocó vivir.

En ese sentido, la pastelera recordó que el quiebre que provocó su depresión empezó cuando "aparecieron los haters, que me odiaban por ser 'creída', una personalidad con la que yo no me identifico. Yo intenté que no me afectara, pero cuando se cruzó la línea, cuando hubo un odio desmedido, ahí me puse mal y ya no pude controlarlo" y destacó que se "levantaba con dolor de estómago, no lograba dormirme hasta las 4 am, tenía pesadillas y llegué a pensar en "trágame, tierra", por decirlo de una manera sutil".

"El momento más fuerte fue así: yo me fui a bañar, me acosté en la bañera y quedé ahí, con el agua corriendo, con mi mente en blanco y llorando. Cuando mi novio volvió de hacer las compras, le pareció raro que no hubiera terminado de bañarme; así que entró, me vio así y le dije que no quería nada más y él decidió hablar con un psiquiatra", señaló en diálogo con Gente.

Por último, remarcó que "mi psicólogo con el que llevo dos años haciendo terapia y mi novio fueron los que me sacaron a flote. Honestamente, si yo hubiese estado viviendo sola, no sé qué hubiera pasado. De verdad, no quería más nada. Me sentía contra una pared, frente a un pelotón de fusilamiento".