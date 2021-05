Santi Maratea y su campaña a favor de los atletas argentinos

El torneo, clave para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, comienza la semana que viene, y el ENARD cuenta con los recursos para trasladar a solo 15 atletas.

Descontento con esta situación, Maratea tomó cartas en el asunto e informó de su accionar a través de Instagram.

“La semana que viene es el Sudamericano, donde muchos podrían conseguir el pase a los JJ.OO. Pero el ENARD bajó a un montón de chicos por falta de plata. Tenían un vuelo charter, pero no lo pueden pagar. Voy a ver si la gente del ENARD me contestan, a ver si me responden”, dijo primero en una de sus “historias”.

Tras este mensaje, Santi consiguió el contacto de la agencia que iba a trasladar a los deportistas desde Buenos Aires hasta Guayaquil. “¿Cuánta guita es? Me dijeron 160 mil dólares. Les dije que tenía 30 mil dólares para reservar el vuelo. Tengo mucha información, estoy hablando con los atletas y con la empresa. Tengo dos buenas noticias: conseguí que no cancelen el vuelo. Y además conseguí que sea 60 mil dólares más barato”, contó.

Luego, reveló que la agencia le mandó el presupuesto a él mismo: “Me preguntaron si lo ponían a mi nombre, si lo facturaba yo... ¿pero cómo facturo 100 mil dólares? Estoy al día con la AFIP, pero no puedo facturar esa cantidad de plata”.

Ante esta situación, explicó que antes de arrancar con la colecta tiene que averiguar quién va a firmar el contrato: “Al ENARD... los nombro porque son protagonistas de la historia. Mi intención es dar una mano, el resto me da igual. Que los chicos vayan al Sudamericano”, dijo.

Por último, el influencer anunció que próximamente iba a poner en su cuenta de Instagram (@santimaratea) todos los datos para quien quiera pueda aportar dinero para ayudar a los deportistas a viajar a Guayaquil.

Cabe destacar que, recientemente, Maratea recaudó en tiempo record 2 millones de dólares para que la familia de Emmita, una beba que padece de Atrofia Muscular Espinal (AME), pudiera comprar uno de los medicamentos más caros del mundo y así combatir su enfermedad.

¿Lo logrará de nuevo?