"Cuando tenía tres años falleció mi mamá y explotó todo esto, mi familia siempre quiso mantener todo oculto para cuidar mi integridad. A los 13 años me enteré y di notas en los medios, pero tuvo mucha repercusión y preferí no hablar más", contó el joven, quien lleva varios años intentando lograr ser reconocido por Maradona.

El joven también dio detalles del encuentro de su madre y el Diez y hasta habló de Claudia, quien en ese momento estaba casada con Maradona, y no la dejó bien parada. "Mi mamá se conoció con Maradona a través de Carlos Ferro Viera, eran amigos. Mi familia nunca me dio detalles sobre su relación. Ellos sabían que yo era hijo de Diego y mi papá me llevó a la costa, para que no me pasara nada. Me contaron también que Claudia Villafañe lo llamó para amenazarlo", contó Santiago. Además, el joven explicó que su padre, Marcelo, siempre supo que no era su papá biológico. "No sabía que mi padre era Maradona. Mi mamá se lo contó antes de morir", aclaró.

Y mientras el joven hablaba en el living de Intrusos, del otro lado quien se comunicó fue Matías Morla. El abogado de Diego le mandó un mensaje a Jorge en el que aclaró que está dispuesto a recibirlos para poder llegar a un acuerdo. "Estoy a disposición del joven y de su abogado para recibirlos mañana (por hoy) en mi oficina para charlar del tema", dijo el abogado.

Pero la cosa no quedó solo en eso, sino que además Morla dijo que en el caso que el ADN diera positivo el Diez actuaría de la misma manera que lo hizo con el resto de sus hijos. "Estoy a disposición completamente, es una historia impactante. Si Maradona es el padre tendrá la misma actitud que con el resto de sus hijos", contó Morla.

Por otra parte el abogado de Santiago, Jose Nuñez confirmó que para realizar un estudio de ADN no hace falta que Diego Maradona acepte, ya que se puede realizar con material genético de otro hijo del futbolista o alguno de sus hermanos. En este sentido, Diego Junior podría convertirse en un gran aliado de Santiago, ya que podría aportar material genético para realizar el estudio. "Hace menos de una semana, Diego Junior salió en la televisión italiana a pedir que se hiciera el ADN y que si yo era su hermano me iba a reconocer", contó el supuesto hijo de Maradona.

La mamá de Santiago, Natalia Garat, había iniciado la demanda por filiación, pero la causa se diluyó con su fallecimiento en 2005, de cáncer. Ahora, con su mayoría de edad, Lara volvió para reclamar lo que es suyo, tras el aliento que le dieron las palabras del abogado de Maradona. El abogado del joven fue muy claro en el reclamo. "Nosotros queremos que Santiago tenga el apellido de Maradona y por consiguiente todos los beneficios hereditarios que le corresponden", dijo.

Una nueva polémica se abre en torno al apellido Maradona y con una herencia que siempre está en cuestión. Ahora habrá que esperar cuál es la decisión del Diez y si decide someterse al análisis de ADN o actúa la Justicia.