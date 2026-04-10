Se conoció el primer adelanto de la serie de Moria Casán

Captura de pantalla 2026-04-10 a las 11.59.02a.m. Sofia Gala Castiglione como Moria Casán

Moria no es sólo el retrato de una figura que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, sino que es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y que se transformó en un homenaje permanente a la cultura popular argentina.

Captura de pantalla 2026-04-10 a las 11.59.24a.m. Griselda Siciliani como Moria Casán

Ana María Casanova celebra sus 80 años -los cumplirá el domingo 18 de agosto- y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia, en esta producción "Hecha en Argentina" del gigante del streaming. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth son las encargadas de personificar a la diva en las distintas etapas de su vida. Esta serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Captura de pantalla 2026-04-10 a las 11.59.41a.m. Cecilia Roth como Moria Casán

La bioficción fue escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, empresa a cargo de Mercedes Reincke y Armando Bo.