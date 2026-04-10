Espectáculos |

Se conoció el primer adelanto de la serie de Moria Casán

El gigante del streaming reveló el primer trailer de la serie biográfica sobre la vida de la vedette, actriz y conductora Moria Casán.

Netflix presentó el primer adelanto de "Moria", la serie de ficción inspirada en la vida de Ana María Casanova, que estrenará -a nivel mundial- el próximo viernes 14 de agosto, para anticipar la celebración de sus 80 años, que será el domingo 16.

Lejos de la nostalgia, "la lengua karateca" decidió abrir las puertas de su ficción y encarnada por su hija, Sofía Gala Castiglione, y las actrices Griselda Siciliani y Cecilia Roth -en distintas etapas de su vida-, “La One” cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito viviente.

Embed

ADEMÁS: La confesión de Gerardo Romano: "Tomé drogas, participé de orgías, a los 50 terminé..."

Captura de pantalla 2026-04-10 a las 11.59.02a.m.
Sofia Gala Castiglione como Moria Casán

Sofia Gala Castiglione como Moria Casán

Moria no es sólo el retrato de una figura que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, sino que es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y que se transformó en un homenaje permanente a la cultura popular argentina.

Captura de pantalla 2026-04-10 a las 11.59.24a.m.
Griselda Siciliani como Moria Casán

Griselda Siciliani como Moria Casán

Ana María Casanova celebra sus 80 años -los cumplirá el domingo 18 de agosto- y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia, en esta producción "Hecha en Argentina" del gigante del streaming. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth son las encargadas de personificar a la diva en las distintas etapas de su vida. Esta serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Captura de pantalla 2026-04-10 a las 11.59.41a.m.
Cecilia Roth como Moria Casán

Cecilia Roth como Moria Casán

La bioficción fue escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, empresa a cargo de Mercedes Reincke y Armando Bo.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados