Se conoció el primer adelanto de la serie de Moria Casán

El gigante del streaming reveló el primer trailer de la serie biográfica sobre la vida de la vedette, actriz y conductora Moria Casán.
Netflix presentó el primer adelanto de "Moria", la serie de ficción inspirada en la vida de Ana María Casanova, que estrenará -a nivel mundial- el próximo viernes 14 de agosto, para anticipar la celebración de sus 80 años, que será el domingo 16.
Lejos de la nostalgia, "la lengua karateca" decidió abrir las puertas de su ficción y encarnada por su hija, Sofía Gala Castiglione, y las actrices Griselda Siciliani y Cecilia Roth -en distintas etapas de su vida-, “La One” cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito viviente.
Moria no es sólo el retrato de una figura que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, sino que es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y que se transformó en un homenaje permanente a la cultura popular argentina.
Ana María Casanova celebra sus 80 años -los cumplirá el domingo 18 de agosto- y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia, en esta producción "Hecha en Argentina" del gigante del streaming. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth son las encargadas de personificar a la diva en las distintas etapas de su vida. Esta serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.
La bioficción fue escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, empresa a cargo de Mercedes Reincke y Armando Bo.
comentar