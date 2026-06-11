Cuál es la pasión de Rodolfo Barili, lejos del noticiero de Telefe: "Nos juntamos a hacer..."

Rodolfo Barili, música

LOS ORÍGENES MUSICALES DE BARILI

Rodolfo tenía tan solo 18 años y junto a un grupo de amigos muy cercanos formaron un grupo que se encargó de ahcer covers de bandas como Los Violadores, Los Ratones Paranoicos y Soda Stereo, entre otras. "Mi esposa me regaló la grabación de un disco para mi cumpleaños 50 y pronto lo haremos con amigos", supo contar, Rodolfo.

Rodolfo Barili, nota El posteo en Instagram que Rodolfo le dedicó a su banda musical.

"Nos habíamos juntado con Matías y el Oso unos meses antes. Nos unía la amistad y la música. Éramos básicamente un puñado de sueños. Adolescentes que nos encantaba la música, rasgábamos algún instrumento y soñábamos con tocar en vivo siendo 'una banda de rock'", compartió, Barili.

"Y allí fueron Los Violadores al pueblo y ahí estábamos debutando nosotros tras 10 días de ensayos como 'banda soporte' (por entonces no se decía 'teloneros'). Allí estábamos cumpliendo el sueño más importante de nuestras vidas hasta entonces", recordó, el periodista. Cuando a Dave Grohl, el líder de los Foo Fighters, le preguntaron qué era seguir siendo rockero a los cincuenta y pico, él respondió: “Mantener la rebeldía”. A mí la rebeldía y la insolencia me salvaron".