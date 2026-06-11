Cuál es la pasión de Rodolfo Barili, lejos del noticiero de Telefe: "Nos juntamos a hacer..."

El conductor de las noches de Telefe reveló su faceta más oculta. ¿Cuál es la pasión que arrastra hace años?
Rodolfo Barili compartió un video que muestra su faceta desconocida lejos del mundo de las noticias y de la tevé. El conductor del noticiero de las noches de Telefe hace décadas tiene una pasión oculta, que cosechó y que sembró a lo largo del tiempo. "Alejarnos un rato de la realidad que suele abrumarnos".
"Ahora que se viralizó el peor ensayo de nuestras vidas (el mío seguro)", comenzó Rodolfo, a compartir en su cuenta oficial de Instagram, tras la repercusión que tuvieron las imágenes de su últimos ensayos con la banda que conforma, hace varios años.
"Aprovecho para pasar por acá y dejarles una versión más 'afinada' de MUY POCAS NUECES, mi banda de amigos que, cuando los tiempos lo permiten, nos juntamos en el pueblo (Rauch, provincia de Buenos Aires) para hacer ruido", compartió Barili, la cara de las noticias hace mucho, en las noches de Telefe. " Ellos son grandes músicos que me hacen la gamba a mí", señaló, sobre sus compañeros de banda.
"Nada mejor que la música para hacernos volar y alejarnos por un rato la realidad que suele abrumarnos", propuso Rodolfo, como un mecanismo de "escape" a las ciento de cosas que suceden en el cotidiano, algo que sabe muy bien por su continuo dedicarse a contar noticias.
Rodolfo tenía tan solo 18 años y junto a un grupo de amigos muy cercanos formaron un grupo que se encargó de ahcer covers de bandas como Los Violadores, Los Ratones Paranoicos y Soda Stereo, entre otras. "Mi esposa me regaló la grabación de un disco para mi cumpleaños 50 y pronto lo haremos con amigos", supo contar, Rodolfo.
"Nos habíamos juntado con Matías y el Oso unos meses antes. Nos unía la amistad y la música. Éramos básicamente un puñado de sueños. Adolescentes que nos encantaba la música, rasgábamos algún instrumento y soñábamos con tocar en vivo siendo 'una banda de rock'", compartió, Barili.
"Y allí fueron Los Violadores al pueblo y ahí estábamos debutando nosotros tras 10 días de ensayos como 'banda soporte' (por entonces no se decía 'teloneros'). Allí estábamos cumpliendo el sueño más importante de nuestras vidas hasta entonces", recordó, el periodista. Cuando a Dave Grohl, el líder de los Foo Fighters, le preguntaron qué era seguir siendo rockero a los cincuenta y pico, él respondió: “Mantener la rebeldía”. A mí la rebeldía y la insolencia me salvaron".
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