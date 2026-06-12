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Hay balotage en el amor: Facundo Arana y María Susini se reconciliaron

 - Por Noelia Santone

El actor y la exmodelo le dieron una nueva oportunidad a sus dos décadas de amor. Y se animaron a apostar a una nueva vida en pareja.

Facundo Arana y María Susini estuvieron veinte años juntos. Pero el año pasado sorprendió a todos, su separación. Al artista se lo vio muy triste por la ruptura con la mamá de sus hijos y siempre buscaron cuidar lo pasó, en la intimidad. Hasta que decidieron reencontrarse, volver a compartir momentos juntos y se reencontraron, en una nueva etapa de reconciliación.

"Él siempre quiso estar con ella. La decisión de la separación era de María para estar sola y ver qué le pasaba", contaron en LAM, el programa de Ángel de Brito, en las noches de América, sobre cómo fue la decisión que los mantuvo alejados como pareja durante varios y largos meses, desde el año pasado hasta la actualidad.

"En el último tiempo, después de muchas cuestiones familiares que pasaron, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor", contaron al aire, sobre las razones que volvieron a acercar a Facundo y a María, considerando que semanas atrás, se los vio compartir un concierto que brindó él, amante de tocar el saxo.

Facundo Arana y María Susini, reconciliados

MARÍA HABLÓ DE LA SEPARACIÓN DE FACUNDO

"No estoy divorciada de Facundo, es un proceso, pero que está encarado con tanto amor... Y hay tanta historia juntos... que no te puedo decir otra cosa. Pero sí, en este momento estamos durmiendo en lugares separados y nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia", contó María, semanas atrás, en una entrevista con Pampita, para Infobae.

Facundo Arana, nota
Facundo y maría estuvieron veinte años juntos hasta que tuvieron un impase de largos meses. Y ahora, volvieron a apostar al amor.

Facundo y maría estuvieron veinte años juntos hasta que tuvieron un impase de largos meses. Y ahora, volvieron a apostar al amor.

"Hay una unión muy linda. Pero sí es verdad que hay veces que decís: “Che, ¿y el abrazo de la noche?” Está la almohada, ¡acariciás la almohada! Pero yo soy muy solitaria, también, y me encantan mis momentos de soledad. Sabiendo que está el otro, obviamente, pero es como que la paso bien conmigo misma; no la paso mal", confió, Susini.

María Susini hablando de Facundo Arana

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