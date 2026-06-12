Hay balotage en el amor: Facundo Arana y María Susini se reconciliaron

Facundo Arana y María Susini, reconciliados

MARÍA HABLÓ DE LA SEPARACIÓN DE FACUNDO

"No estoy divorciada de Facundo, es un proceso, pero que está encarado con tanto amor... Y hay tanta historia juntos... que no te puedo decir otra cosa. Pero sí, en este momento estamos durmiendo en lugares separados y nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia", contó María, semanas atrás, en una entrevista con Pampita, para Infobae.

Facundo Arana, nota Facundo y maría estuvieron veinte años juntos hasta que tuvieron un impase de largos meses. Y ahora, volvieron a apostar al amor.

"Hay una unión muy linda. Pero sí es verdad que hay veces que decís: “Che, ¿y el abrazo de la noche?” Está la almohada, ¡acariciás la almohada! Pero yo soy muy solitaria, también, y me encantan mis momentos de soledad. Sabiendo que está el otro, obviamente, pero es como que la paso bien conmigo misma; no la paso mal", confió, Susini.