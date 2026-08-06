Se conoció por qué Ricardo Darín pasa la mayor parte de su tiempo en España

El actor, de reconocimiento internacional, eligió vivir gran parte del año en la Madre Patria para estar cerca de su familia.
Ricardo Darín tomó una importante decisión personal desde que se convirtió en abuelo por primera vez. El reconocido artista, conocido a nivel mundial, quiere compartir la mayor cantidad de tiempo posible con Dante, su pequeño nieto, nacido hace pocos meses.
Por esa razón, Ricardo está organizando su agenda para cumplir con sus compromisos profesionales —entre ellos, la segunda temporada de El Eternauta—, pero de una manera que le permita regresar a España para seguir disfrutando, día a día, del crecimiento del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó.
"Vamos a estar todo septiembre en Madrid haciendo Escenas de la vida conyugal —obra de teatro—. Hace poquito terminamos una gira por el interior de España y ahora volvemos a Madrid", contó Ricardo en una entrevista radial con Reynaldo Sietecase.
"Amo a España porque es un pueblo maravilloso, más allá de los lazos culturales y sociales que nos unen a través de la historia. Estoy enamorado de España, más allá de haber tenido el honor de ser invitado a tener la ciudadanía", compartió Darín.
"En España está parte de mi familia. Mi hijo, Úrsula, mi nieto...", manifestó Ricardo al aire, durante la conversación en Radio Con Vos.
Además, en Europa, Darín elige un estilo de vida alejado de la ostentación y el lujo, cuidando los recursos económicos que supo cosechar y administrar a lo largo de su carrera.
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