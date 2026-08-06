Se conoció por qué Ricardo Darín pasa la mayor parte de su tiempo en España

¿EL DESARRAIGO DE DARÍN?

"En España está parte de mi familia. Mi hijo, Úrsula, mi nieto...", manifestó Ricardo al aire, durante la conversación en Radio Con Vos.

Además, en Europa, Darín elige un estilo de vida alejado de la ostentación y el lujo, cuidando los recursos económicos que supo cosechar y administrar a lo largo de su carrera.