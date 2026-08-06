¿Nicole Neumann está nuevamente embarazada?

¿NICOLE SERÁ MAMÁ NUEVAMENTE?

Por el momento, Nicole tiene un solo hijo en común con Urcera, llamado Cruz. En varias oportunidades fue consultada sobre la posibilidad de agrandar la familia.

"Me tomé un antialérgico antes de que se me pongan los ojos en compota y toda la situación. Resulta que estaban todos sueltos...", relató.

"También tengo el Rivotril para el avión. No sé qué tomé, pero de golpe me empecé a sentir muy adormecida, con sueño".

"No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada o si estoy bajo los efectos del clonazepam, no sé... Porque tengo un poco de náuseas", contó Neumann.

Por ahora, todo se trató de una duda expresada por la propia modelo y no hubo ninguna confirmación oficial sobre un nuevo embarazo. La incógnita quedó instalada: ¿se viene un hermanito para Cruz, Allegra, Indiana y Sienna?