¿Nicole Neumann está nuevamente embarazada?

La exmodelo contó en su streaming que tiene náuseas y malestares.
En el último año, Nicole Neumann estuvo rodeada de versiones, rumores de distanciamiento y supuestas crisis con su marido, el corredor de TC Manu Urcera.
Y si bien en más de una oportunidad fue la propia Nicole quien, delante de las cámaras de televisión y de los cronistas, se encargó de desmentir una posible ruptura con el deportista, en las últimas horas volvió a ser noticia por una llamativa confesión.
"No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada...", lanzó Neumann al aire, sorprendiendo a los oyentes de su programa de streaming Solo Deportes.
"Hoy no sé qué me pasó... Me quise tomar un antialérgico porque se escapó un conejito y estuvimos buscándolo, y me dio un poquito de alergia", explicó la exmodelo.
Por el momento, Nicole tiene un solo hijo en común con Urcera, llamado Cruz. En varias oportunidades fue consultada sobre la posibilidad de agrandar la familia.
"Me tomé un antialérgico antes de que se me pongan los ojos en compota y toda la situación. Resulta que estaban todos sueltos...", relató.
"También tengo el Rivotril para el avión. No sé qué tomé, pero de golpe me empecé a sentir muy adormecida, con sueño".
"No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada o si estoy bajo los efectos del clonazepam, no sé... Porque tengo un poco de náuseas", contó Neumann.
Por ahora, todo se trató de una duda expresada por la propia modelo y no hubo ninguna confirmación oficial sobre un nuevo embarazo. La incógnita quedó instalada: ¿se viene un hermanito para Cruz, Allegra, Indiana y Sienna?
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