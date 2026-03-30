Se entregan los Premios ACE: todos los nominados

“Cuando Frank conoció a Carlitos” es el musical más nominado -en 13 ternas-, seguido por “La Sirenita” y “La revista del Cervantes”.
Hoy, a partir de las 19:30 en el Teatro Astros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Av. Corrientes 746-, se llevará a cabo la entrega de los Premios ACE -otorgados por la Asociación de Cronistas del Espectáculo- correspondiente a la producción teatral argentina -grandes producciones comerciales, teatro oficial y circuito alternativo- estrenadas entre junio de 2024 y agosto de 2025.
Todos los nominados:
Mejor espectáculo de teatro musical
Pretty Woman
La sirenita
Despertar de primavera
Alice by Heart
Cuando Frank conoció a Carlitos
Mejor espectáculo de teatro alternativo
Incidente en Vichy
Subacuática
El arte de esgrimir
El invierno del oso
Cuestiones con mi padre
Allá en el veintitangos
Actuación femenina en musical
Vanesa Butera (Coraza. Cáscara. Casa)
Jéssica Abouchain (La revista del Cervantes)
Alejandra Radano (La revista del Cervantes)
Iride Mockert (La revista del Cervantes)
Florencia Peña (Pretty Woman)
Ana María Cores (Las mujeres de Lorca)
Actuación masculina en musical
Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)
Octavio Murillo (Despertar de primavera)
José María Listorti (La sirenita)
Oscar Lajad (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Alan Madanes (Cuando Frank conoció a Carlitos y Sandro, el gran show)
Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show)
Dirección general de musical, music hall, café concert
Pablo Maritano (La revista del Cervantes)
Fernando Dente (Despertar de primavera)
Ariel Del Mastro (La sirenita)
Ricky Pashkus (Pretty Woman)
Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Dirección musical
Gaspar Scabuzzo (Pretty Woman)
José Luis Pagán (Sandro, el gran show)
Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)
Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes)
Javier López Del Carril (Coraza. Cáscara. Casa)
Nico Posse (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Actuación Femenina en Teatro Alternativo
Magela Zanotta (La curva del tiempo)
Mariel Rueda (El puente)
Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)
Juana Viale (Subacuática)
Marita Ballesteros (Lo que se pierde se tiene para siempre)
Ana María Cores (La monja judía)
Actuación Masculina en Teatro Alternativo
Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)
Patricio Coutoune (Incidente en Vichy)
Mario Petrosini (Incidente en Vichy)
Federico Buso (La curva del tiempo)
Joaquín Berthold (Subacuática)
Alfredo Castellani (Una de película)
Dirección en Teatro Alternativo
Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)
Emiliano Samar (El arte de esgrimir)
Fernanda Ribeiz y Luciano Cáceres (Subacuática)
Victoria Almeida (La fragilidad de las casas)
Anahi Berneri (Lo que se pierde se tiene para siempre)
Santiago Doria (Allá en el veintitangos)
Drama o Comedia Dramática
Empieza con D, siete letras
Rocky
El salón dorado
El debate
El secreto
Druk
Al fin y al cabo es mi vida
Actriz protagónica en Drama o Comedia Dramática
Silvia Kutika (Al fin y al cabo es mi vida)
Fernanda Metilli (Empieza con D, siete letras)
Gabriela Toscano (Relatividad)
Cecilia Roth (La madre)
Mercedes Fraile (El salón dorado)
Ana María Picchio (El secreto)
Actor protagónico en Drama o Comedia dramática
Joaquín Furriel (Ricardo III)
Julio Chávez (La ballena)
Luis Machín (Relatividad)
Carlos Portaluppi (Druk)
Nicolás Vázquez (Rocky)
Fabián Vena (El debate)
Gerardo Romano (El secreto)
Dirección de Drama o Comedia Dramática
Carlos Rivas (Relatividad)
Javier Daulte (Druk)
Manuel González Gil (El debate y El secreto)
Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)
Juan José Campanella (Empieza con D, siete letras)
comentar