Se entregan los Premios ACE: todos los nominados

“Cuando Frank conoció a Carlitos” es el musical más nominado -en 13 ternas-, seguido por “La Sirenita” y “La revista del Cervantes”.

Hoy, a partir de las 19:30 en el Teatro Astros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Av. Corrientes 746-, se llevará a cabo la entrega de los Premios ACE -otorgados por la Asociación de Cronistas del Espectáculo- correspondiente a la producción teatral argentina -grandes producciones comerciales, teatro oficial y circuito alternativo- estrenadas entre junio de 2024 y agosto de 2025.