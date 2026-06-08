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Se entregaron los Premios Tony a las obras más importantes del teatro estadounidense

"Death of Salesman" (La Muerte de un viajante) y Schmigadoon!" fueron los grandes ganadores a la producción teatral norteamericana.

El mítico Radio City Music Hall de la Ciudad de Nueva York, volvió a ser el epicentro mundial de las artes escénicas este domingo 7 de junio, durante la 79ª edición de los Premios Tony, la noche más esperada del teatro de Broadway. Con conducción de la estrella musical P!nk, la ceremonia consagró a la readaptación de clásica obra Arthur Miller "La Muerte de un viajante" (Death of a Salesman) como la máxima triunfadora de la velada, al ganar seis galardones, seguida de cerca por los musicales "Schmigadoon!", "Ragtime" y "The Lost Boys", que se llevaron cuatro estatuillas cada uno.

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"La Muerte de un Viajante", con Nathan Lane y Laurie Metcalf

La gran sorpresa de la noche llegó en el ámbito musical, donde el fenómeno satírico "Schmigadoon!" se coronó como el Mejor Musical Nuevo, superando a rivales mucho más fuertes para la crítica periodística. La obra que parodia los grandes clásicos del género con una historia de una pareja que queda atrapada en un pueblo donde todos los habitantes viven como si estuvieran en un obra musical.

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"Schmigadoon!" se coronó como el Mejor Musical Nuevo

Por su parte, la desgarradora "Liberation" se llevó con el codiciado premio a la Mejor Obra Nueva. Por su parte, la aclamada diseñadora Qween Jean hizo historia al convertirse en la primera persona trans en ganar un Premio Tony gracias a su vestuario en "Cats: The Jellicle Ball" ("Cats: El Baile Jélico", (haciendo referencia a los famosos felinos de los poemas de T.S. Eliot en los que se basa la obra). Asimismo, el actor Ali Louis Bourzgui conmovió a los presentes con un emotivo triunfo como mejor actor de reparto por "The Lost Boys" ("Los niños perdidos").

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Los ganadores de los Premios Tony a la temporada teatral de Broadway 2025-2026:

  • Mejor Musical Nuevo: Schmigadoon!
  • Mejor Obra Nueva: Liberation
  • Mejor Reposición de un Musical ('Revival'): Ragtime
  • Mejor Reposición de una Obra ('Revival'): La muerte de un Viajante (Death of a Salesman)
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Mejor Obra Nueva: Liberation

Mejor Obra Nueva: Liberation

Actuaciones principales:

  • Mejor Actor Principal en un Musical: Joshua Henry – Ragtime
  • Mejor Actriz Principal en un Musical: Caissie Levy – Ragtime
  • Mejor Actor Principal en una Obra: John Lithgow – Giant
  • Mejor Actriz Principal en una Obra: Lesley Manville – Oedipus
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Actuaciones de reparto:

  • Mejor Actor de Reparto en un Musical: Ali Louis Bourzgui – Los niños perdidos (The Lost Boys)
  • Mejor Actriz de Reparto en un Musical: Shoshana Bean – Los niños perdidos (The Lost Boys)
  • Mejor Actor de Reparto en una Obra: Alden Ehrenreich – Becky Shaw
  • Mejor Actriz de Reparto en una Obra: Laurie Metcalf – La muerte de un Viajante (Death of a Salesman)
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Los niños perdidos (The Lost Boys)

Los niños perdidos (The Lost Boys)

Dirección, Libreto y Música

  • Mejor Dirección de un Musical: Zhailon Levingston y Bill Rauch – Cats: The Jellicle Ball
  • Mejor Dirección de una Obra: Joe Mantello – La muerte de un Viajante (Death of a Salesman)
  • Mejor Libreto de un Musical: Cinco Paul – Schmigadoon!
  • Mejor Canción Original (Música y/o Letras): Cinco Paul – Schmigadoon!
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Cats: The Jellicle Ball

Cats: The Jellicle Ball

Técnicos y Diseño

  • Mejor Coreografía: Omari Wiles y Arturo Lyons – Cats: The Jellicle Ball
  • Mejor Orquestación: Doug Besterman y Mike Morris – Schmigadoon!
  • Mejor Diseño Escénico de un Musical: Dane Laffrey – Los niños perdidos (The Lost Boys)
  • Mejor Diseño Escénico de una Obra: Chloe Lamford – La muerte de un Viajante (Death of a Salesman)
  • Mejor Diseño de Vestuario de un Musical: Qween Jean – Cats: The Jellicle Ball
  • Mejor Diseño de Vestuario de una Obra: Jeff Mahshie – Ángeles Caídos
  • Mejor Diseño de Iluminación de un Musical: Jen Schriever y Michael Arden – "Los niños perdidos" (The Lost Boys)
  • Mejor Diseño de Iluminación de una Obra: Jack Knowles – La muerte de un Viajante (Death of a Salesman)
  • Mejor Diseño de Sonido de un Musical: Kai Harada – Ragtime
  • Mejor Diseño de Sonido de una Obra: Mikaal Sulaiman – La muerte de un Viajante (Death of a Salesman)
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Mejor Diseño de Vestuario de una Obra: Jeff Mahshie – Ángeles Caídos

Mejor Diseño de Vestuario de una Obra: Jeff Mahshie – Ángeles Caídos

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