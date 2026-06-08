Se entregaron los Premios Tony a las obras más importantes del teatro estadounidense

El mítico Radio City Music Hall de la Ciudad de Nueva York, volvió a ser el epicentro mundial de las artes escénicas este domingo 7 de junio, durante la 79ª edición de los Premios Tony, la noche más esperada del teatro de Broadway. Con conducción de la estrella musical P!nk, la ceremonia consagró a la readaptación de clásica obra Arthur Miller "La Muerte de un viajante" (Death of a Salesman) como la máxima triunfadora de la velada, al ganar seis galardones, seguida de cerca por los musicales "Schmigadoon!", "Ragtime" y "The Lost Boys", que se llevaron cuatro estatuillas cada uno.