Se entregaron los Premios Tony a las obras más importantes del teatro estadounidense

"Death of Salesman" (La Muerte de un viajante) y Schmigadoon!" fueron los grandes ganadores a la producción teatral norteamericana.
El mítico Radio City Music Hall de la Ciudad de Nueva York, volvió a ser el epicentro mundial de las artes escénicas este domingo 7 de junio, durante la 79ª edición de los Premios Tony, la noche más esperada del teatro de Broadway. Con conducción de la estrella musical P!nk, la ceremonia consagró a la readaptación de clásica obra Arthur Miller "La Muerte de un viajante" (Death of a Salesman) como la máxima triunfadora de la velada, al ganar seis galardones, seguida de cerca por los musicales "Schmigadoon!", "Ragtime" y "The Lost Boys", que se llevaron cuatro estatuillas cada uno.
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"La Muerte de un Viajante", con Nathan Lane y Laurie Metcalf
La gran sorpresa de la noche llegó en el ámbito musical, donde el fenómeno satírico "Schmigadoon!" se coronó como el Mejor Musical Nuevo, superando a rivales mucho más fuertes para la crítica periodística. La obra que parodia los grandes clásicos del género con una historia de una pareja que queda atrapada en un pueblo donde todos los habitantes viven como si estuvieran en un obra musical.
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"Schmigadoon!" se coronó como el Mejor Musical Nuevo
Por su parte, la desgarradora "Liberation" se llevó con el codiciado premio a la Mejor Obra Nueva. Por su parte, la aclamada diseñadora Qween Jean hizo historia al convertirse en la primera persona trans en ganar un Premio Tony gracias a su vestuario en "Cats: The Jellicle Ball" ("Cats: El Baile Jélico", (haciendo referencia a los famosos felinos de los poemas de T.S. Eliot en los que se basa la obra). Asimismo, el actor Ali Louis Bourzgui conmovió a los presentes con un emotivo triunfo como mejor actor de reparto por "The Lost Boys" ("Los niños perdidos").
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