Un homenaje del INCAA para Luis Brandoni

“Resulta oportuno reconocer y destacar la trayectoria artística, profesional y cultural de Luis Brandoni, cuya extensa y destacada labor y compromiso como actor ha significado un aporte invaluable al cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las figuras más representativas y respetadas de la cultura nacional. Asimismo su contribución al desarrollo de la cinematografía argentina y su permanente defensa de los valores culturales lo convierten en un referente para las nuevas generaciones de productores, directores y guionistas” expresa la comunicación del INCAA en el Boletín Oficial.

BRandoni El homenaje a Luis Brandoni en la entrega de los Premios Sur -que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina- se vio empañada por referentes de la cultura nacional y popular que dieron muestra de su intolerancia ante alguien que piensa diferente, silbando y abucheando a la dupla de directores Cohen y Duprat, sin importarles que se tratara del homenaje al gran actor argentino Luis Brandoni.

En los fundamentos del escrito se explicó que “el ‘Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje" es un espacio crucial de estímulo, formación y fortalecimiento para productores, directores y guionistas, promoviendo el desarrollo de proyectos cinematográficos de calidad y contribuyendo al crecimiento de la industria audiovisual”.