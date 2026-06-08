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Un homenaje del INCAA para Luis Brandoni

Se trata de un espacio de fortalecimiento de la creación audiovisual para productores, directores y guionistas.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) decidió homenajear al actor Luis Brandoni -fallecido el pasado 20 de abril- y resolvió ponerle su nombre al “Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2026/2027” con el objeto de “reconocer y destacar la trayectoria artística, profesional y cultural” de esta importante figura argentina.

Según la Resolución 185/2026 publicada este hoy -lunes 8 de junio- en el Boletín Oficial firmada por Carlos Luis Pirovano -actual presidente del INCAA- señaló “Determinar que el "Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2026/2027" será denominado "Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2026/2027: Luis Brandoni".

Placa homenaje a Luis Brandoni en el teatro Multitabaris
Placa homenaje a Luis Brandoni en el teatro Multitabaris

Placa homenaje a Luis Brandoni en el teatro Multitabaris

ADEMÁS: Escándalo en los Premios Sur, silbidos en el homenaje a Luis Brandoni

“Resulta oportuno reconocer y destacar la trayectoria artística, profesional y cultural de Luis Brandoni, cuya extensa y destacada labor y compromiso como actor ha significado un aporte invaluable al cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las figuras más representativas y respetadas de la cultura nacional. Asimismo su contribución al desarrollo de la cinematografía argentina y su permanente defensa de los valores culturales lo convierten en un referente para las nuevas generaciones de productores, directores y guionistas” expresa la comunicación del INCAA en el Boletín Oficial.

BRandoni

El homenaje a Luis Brandoni en la entrega de los Premios Sur -que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina- se vio empañada por referentes de la cultura nacional y popular que dieron muestra de su intolerancia ante alguien que piensa diferente, silbando y abucheando a la dupla de directores Cohen y Duprat, sin importarles que se tratara del homenaje al gran actor argentino Luis Brandoni.

En los fundamentos del escrito se explicó que “el ‘Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje" es un espacio crucial de estímulo, formación y fortalecimiento para productores, directores y guionistas, promoviendo el desarrollo de proyectos cinematográficos de calidad y contribuyendo al crecimiento de la industria audiovisual”.

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