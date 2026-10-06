Enterate cuáles fueron los platos que destacaron Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana en el comienzo de la segunda semana de competencia.
En la segunda semana de la nueva edición de Masterchef Celebrity Argentina hay varios participantes de demuestran estar un escalón más arriba que algunos de sus rivales de la competencia gastronómica, e incluso muchos escalones si se tiene en cuenta que su desempeño en las cocinas los llevarán al balcón y a la noche de beneficios.
En la noche del lunes 5 de octubre, con la consigna de realizar un sándwich en baguette con carne cocida, vegetales variados, un aderezo elaborado y guarnición, hubo tres famosos que lograron continuar con su delantal blanco por segunda vez consecutiva: Elizabeth “La Negra” Vernaci, Sebastián Presta y Karina Mazzocco.
Por otra parte, hubo otros cocineros que ganaron su ticket para la noche de beneficios por primera vez, ellos fueron Diego Ramos y Lizy Tagliani, que venían de sufrir muchísimo en la primera Gala de Eliminación que desembocó en la salida de Pachu Peña
Los platos del sexto programa de Masterchef Celebrity
Lizy Tagliani: Baguette de bife de chorizo con vegetales salteados, mayonesa de aceitunas y papas fritas.
Campi: Baguette de lomo con roquefort, champiñones y lechuga con mayonesa de alcaparras, papas fritas con panceta y roquefort.
Karina Mazzoco: Baguette de pollo a la manteca con espinaca, cebolla y tomates con mayonesa de palta, alcaparras fritas y peras al roquefort.
Elizabeth Vernaci: Baguette de pollo con tomates salteados, rúcula, alcaparras y pepinillos con mayonesa casera y papas fritas.
Grego Rossello: Baguette de pollo con salsa Caesar, panceta, lechuga y queso con papas fritas a la cayena.
Seba Presta: Baguette de lomo, quesos, cebolla y morrón con mayonesa de pickle y espárragos grillados con papas rústicas.
Alejandro Lerner: Baguette de pollo con queso crema, salsa de tomate y soja con ensalada.
Julieta Nair Calvo: Baguette de bondiola con camembert, peras, champiñones y panceta crocante con chutney de ciruelas y guarnición.
Diego Ramos: Baguette de bondiola con camembert, peras, champiñones y panceta crocante con chutney de ciruelas y guarnición.
Mike Amigorena: Baguette de lomo, champiñones y lechuga con mayonesa de ciboulette, chips de kale y panceta.
Pablo Giralt: Baguette de lomo con tomates confitados, bocconcinos, parmesano y albahaca con vinagreta y espárragos grillados.
Campi, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt, Alejandro Lerner, Grego Rossello y Mike Amigorena recibieron los delantales grises y competirán en la noche de última chance antes de la Gala de Eliminación de la segunda semana de Masterchef Celebrity.
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