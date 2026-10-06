El feroz enojo de Yanina Latorre con su familia por revender entradas para la despedida de Messi

INTERNA FAMILIAR

"Lo mismo si ustedes tienen alguien en su familia que se manda una cagada, un ilícito, o una estafa la culpa no es de ustedes, pero otra vez voy a dar la cara porque la gente me está puteando: ‘No vas a hablar’, ‘Chorra’, ‘Delincuente’. Chicos, no sé si en sus familias la gente es buena o mala… Cuando tenés un familiar que se manda una c..., es con esa persona. No es conmigo, ni con mi hija, ni mi hijo, ni mi marido, ni nada”, se defendió, Yanina.

"Cuando lo veo por primera vez, dije: ‘¿Esto será verdad?’ La verdad era sábado, estaba en paddle, no le di bola. Cuando salgo a la tarde creció, creció, creció y dije: ‘Esto es una cagada’. Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja que tiene 86 años, y mi hermana lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro”.

Yanina con su mamá, Dora.

"Estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana porque no sé si voy a poder y estoy angustiada. Yo no me merecía esto, mi familia tampoco. Si quieren putear a alguien es con ella; la que se mandó todo este moco. Yo sigo pensando que es un papelón, que es una vergüenza, una falta de respeto, pero yo en esta no tengo nada que ver y no puedo responder nada porque no sé. Estoy enojadísima, se lo hice saber. No quiero saber detalles. También quiero aclarar que mi sobrino, que es el hijo de ella, no trabaja en la AFA, no sé el delirio en el que se metieron, no sé qué hicieron”, confió, Latorre, con sinceridad.

"También estoy enojada con Dora porque no le tendría que haber dado la cuenta de Instagram. Entiendo que no se dio cuenta, que no le entendió, pero hasta acá llego yo y explico algo que me veo en la obligación de hacer porque me está puteando el país y yo no tengo la culpa. Si vos matás a alguien mañana o robás un banco, te quiero pero no te voy a defender”, cerró, la también conductora de SQP, en América.