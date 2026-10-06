El feroz enojo de Yanina Latorre con su familia por revender entradas para la despedida de Messi

La conductora habló al aire sobre el accionar de su hermana y su madre que la involucraron en un escándalo en redes, que se extendió a los medios.
Yanina Latorre se encontró envuelta en un escándalo en redes sociales que fue tomando notoriedad pública, en las horas previas a la gran despedida que se está preparando para Lionel Messi, quien jugará su último partido como integrante de la Selección Nacional, en el Estadio Monumental de River, en el barrio porteño de Núñez.
Dora Caamaño, madre de Yanina, y Maite Arruza, hermana de la conductora, comenzaron a ofrecer desde sus cuentas en redes sociales localidades a valores que superaban ampliamente los establecidos por la AFA. Y la propia Yanina tuvo que salir a hablar, para dar las "explicaciones del caso", y dejar en claro que ella no tuvo nada que ver con la movida organizada por su familia, que "manchó" su reputación.
Latorre aprovechó el micrófono de su programa en El observador para contar en detalle como se enteró del negociado que estaban haciendo "a sus espaldas" y el conflicto que generó en la interna de su clan. “Durante dos minutos voy a ser seria porque desde el fin de semana me estoy comiendo un caramelito sin comerla ni beberla. Hace dos días me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego [Latorre], a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver".
"Yo soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal de entradas de AFA o de la reventa como lo quieran llamar", dijo, Latorre, al aire. "Yo me enteré por redes el fin de semana que desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía ni idea. Voy a ser absolutamente honesta, no voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie pero no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice".
"Lo mismo si ustedes tienen alguien en su familia que se manda una cagada, un ilícito, o una estafa la culpa no es de ustedes, pero otra vez voy a dar la cara porque la gente me está puteando: ‘No vas a hablar’, ‘Chorra’, ‘Delincuente’. Chicos, no sé si en sus familias la gente es buena o mala… Cuando tenés un familiar que se manda una c..., es con esa persona. No es conmigo, ni con mi hija, ni mi hijo, ni mi marido, ni nada”, se defendió, Yanina.
"Cuando lo veo por primera vez, dije: ‘¿Esto será verdad?’ La verdad era sábado, estaba en paddle, no le di bola. Cuando salgo a la tarde creció, creció, creció y dije: ‘Esto es una cagada’. Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja que tiene 86 años, y mi hermana lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro”.
"Estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana porque no sé si voy a poder y estoy angustiada. Yo no me merecía esto, mi familia tampoco. Si quieren putear a alguien es con ella; la que se mandó todo este moco. Yo sigo pensando que es un papelón, que es una vergüenza, una falta de respeto, pero yo en esta no tengo nada que ver y no puedo responder nada porque no sé. Estoy enojadísima, se lo hice saber. No quiero saber detalles. También quiero aclarar que mi sobrino, que es el hijo de ella, no trabaja en la AFA, no sé el delirio en el que se metieron, no sé qué hicieron”, confió, Latorre, con sinceridad.
"También estoy enojada con Dora porque no le tendría que haber dado la cuenta de Instagram. Entiendo que no se dio cuenta, que no le entendió, pero hasta acá llego yo y explico algo que me veo en la obligación de hacer porque me está puteando el país y yo no tengo la culpa. Si vos matás a alguien mañana o robás un banco, te quiero pero no te voy a defender”, cerró, la también conductora de SQP, en América.
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