En el diálogo, que aparentemente habría sido grabado por el propio cantante, Levinton le solicitó su usuario de Instagram para poder desbloquearla y luego hizo referencia a la primera denuncia.

"Lo que sí que vas a tener que en algún momento decirles que yo nunca te hice mal, que no te quiero hacer mal", le dijo Levinton.

Luego, el músico explicó las consecuencias que tuvo para él aquella situación: "Porque por haber dicho eso yo tuve que poner un abogado para ir a testificar y ahora tengo que hacer todo eso, y yo nunca tuve ni siquiera una pelea con vos, ni la quiero tener. No tengo recuerdo ni de que hayamos tenido mala onda".

Paula coincidió con esa afirmación y respondió: "Mal, yo tampoco".

Joaquín Levinton

El cantante continuó con su planteo: "Nunca me peleé jamás con vos". En ese momento, la mujer explicó qué había ocurrido y reconoció que su reacción se había producido durante un momento de enojo.

"No, fue un momento de ira que yo te dije eso y después vos te asustaste y nada que ver, porque yo no me maté ni a una mosca, o sea, nada que ver", expresó Paula.

Más adelante, la mujer agregó: "Después fue la única y por teléfono, porque personalmente siempre tuve la mejor".

Levinton y Paula hablaron sobre una presunta amenaza

En otro tramo de la conversación, Levinton mencionó una supuesta amenaza de parte de Paula: "Lo que pasa es que cuando vos me amenazaste...".

La mujer volvió a explicar que aquella expresión había sido producto de un momento de enojo y sostuvo que no debía interpretarse de manera literal.

"Ya sé, pero no te podés asustar, porque yo te diga, ¿nunca te dijo alguien: 'Te voy a matar'? Es un decir, no es literal. No sé cómo decir: 'Te quiero tanto que te quiero matar'", explicó.

Más adelante, Levinton insistió en que Paula retirara la denuncia para poder dejar atrás el conflicto y recuperar el vínculo entre ambos. Ella, por su parte, aseguró que ya había "dado de baja todo".

"Pero todavía la causa sigue porque vos dijiste que tenías miedo", le señaló el músico.

Paula respondió: "Vas a ver, preguntale al abogado. Y vas a ver que te va a decir que yo di de baja todo".

Levinton volvió a plantear que la mujer no debía tener miedo de él: "Tenés que aclarar que vos no tenés miedo que yo te haga algo, si yo jamás te voy a hacer nada".

Ante esto, Paula respondió: "Por eso, no, aparte no recuerdo, no tengo recuerdos de cuándo nos peleamos, no tengo, ¿entendés?".

El cantante continuó con su pedido para cerrar el conflicto: "Estaría piola que para que todo termine y no tengamos ninguno de los dos que hacer nada. Y dejemos todo esto atrás, que vayas y digas que no tenés miedo de nada y que fue un momento, tal vez".

Finalmente, Paula aseguró que volvería a comunicarse para solicitar que se archivara la causa y aclarar su situación.

"Yo ahora me ocupo ya mismo, ya mismo me ocupo, llamo y digo lo que a mí ya me preguntaron, aunque yo ya dije: 'Archiven todo', vuelvo a aclarar y vuelvo a decir: 'No, mirá, yo no tengo miedo de que me haga nada porque yo soy..., me hablo con él, me llevo bien, no hay nada", afirmó.