"Muero por bailar con vos", le dijo la bailarina al conductor del noticiero, dando a entender que sabe con quién le gustaría ser parte del Súper Bailando. A lo que él contestó: "Ja ja, yo también".

La angelita, Karina Iavícoli, se mostró algo celosa y cuestionó la situación: "¿Pasa algo acá?". Pero Lourdes no se pudo contener y continuó con los halagos: "Es que él es tan talentoso y carismático".

"Ella es tan simpática", agregó Sergio, sin quedarse atrás. Tinelli ya lo quiso tener en otras oportunidades a Lape pero el conductor no quiso por sus constantes compromisos laborales, pero parece ser que ahora se hará un hueco para sumarse a la pista más polémica de la TV argentina. Y como para estar a tono, ayer ya empezó a mover sus fichas.

Es que en uno de los mensajes que cruzó con Yanina Latorre, la panelista le tiró elogios y dijo: "Además nos une Maru a nosotros". Esto en referencia a la bronca que Yanina le tiene (entre decenas de personas del medio) a Maru Botana quien compartió la conducción de un programa con Lapegüe y él nunca ocultó lo mal que se llevaron y lo mal que la pasó.

Este jueves, cuando su compañera (ocasional) del noticiero de TN Carolina Amoroso le consultó al respecto de la nota de Popular, él optó por “hacerse el zonzo”. “Es todo mentira, todo mentira. Eso fuiste vos que comenzaste a decir cosas. ¿Me ves como bailarín?”, dijo, mate en mano mientras Amoroso le retrucaba que hay una bailarina que ya expresó su deseo de ser su partenaire.

Sin embargo, no esquivó del todo el bulto y reconoció que se tiene fe. “Yo si voy al Bailando, voy a ganar”, dijo con más fe que un religioso. “Pero, eso sí, necesito que vengas a reemplazarme como cuatro días. Me tengo fe pero no tengo rodillas. Imaginate un tipo de 55 años en el Bailando. Lo veo complicado”, agregó.