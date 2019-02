Sigue el pase de facturas entre Ivana Icardi y Wanda Nara

Lejos de bajarle la bronca a Ivana, lo que logró Wanda es que la hermana de Mauro salga a responderle con todo y ya metiéndose en una lucha interna que tiene como objetivo desenmascararla y contar que todo lo que hizo la rubia con el futbolista fue por dinero.

Activa en Twitter y furiosa, Ivana volvió a arremeter contra Wanda y explicó por qué sacó todos los trapitos familiares a la luz, siendo que la relación con Nara lleva 5 años, aproximadamente. “Al ex repre le cagó el trabajo e hizo creer que quería estafar a mi hermano. A la ex novia le hizo la vida imposible hasta que consiguió estar con mi hermano. Además de provocarla. A nuestra familia le hizo creer que lo queremos por su plata. No juzgo, hablo de hechos. Pero, es mejor callarse. ¿no?”, escribió la morocha enumerando algunas internas.

Pero la cosa no se quedó ahí porque luego una usuaria le preguntó: “¿Por qué lo decís ahora, después de tantos años?” Y ella se lo respondió con ejemplos y detalles: “Porque me harté de callarme la boca. Fue una mochila, aunque no lo creas, fingir que todo estaba bien. Además, me hartó porque cuando me vio en la TV de acá, quiso ‘psicologear’ a mi vieja como una loca desquiciada dándole a entender que era culpa de ella que me lo permitía”, expresó en el primer tuit.

Luego, agregó: “Le mandó mensajes a mi mamá metiéndola en el medio, cuando no tenía nada que ver. Porque ella se maneja así, haciéndose la tonta. Así le oculta miles de cosas a mi hermano, que él ni enterado. Vos no me conocés, pero es un cúmulo de cosas y nunca haría esto si no fuera verdad”.

La pelea entre ellas incluye todas las chicanas y quien no tiene piedad es Ivana que hasta publicó viejas fotos con la ex novia de Mauro cuando este no conocía a Wanda. “¡Cuando tenía una cuñada hermosa y buena! Qué lindos momentos... Nos queríamos y éramos unidos. Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia”, escribió. Una pelea que sigue y sube en intensidad.