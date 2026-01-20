La reacción Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali Espósito

El conductor fue invitado a sentarse en la mesa del ciclo Industria Nacional, donde el clima distendido derivó rápidamente en una pregunta vinculada a su vida personal. Al ser consultado sobre su casamiento, Rosemblat optó por levantarse de su silla y retirarse del estudio sin dar declaraciones. El gesto generó risas entre sus compañeros mientras sonaba música alusiva al matrimonio.

¿Te arrodillaste? pic.twitter.com/4yZCJlqDFL — Nahuel Saa (@LaCritiok) January 20, 2026

Minutos después, el conductor regresó al aire y retomó la charla con normalidad, enfocándose en temas políticos y de actualidad, sin hacer referencia al episodio anterior ni al anuncio que había circulado horas antes en redes sociales.

La situación se dio luego de que Lali Espósito publicara un carrete de fotos junto a Pedro Rosemblat, acompañado por el mensaje “Nos casamos”. En las imágenes se destacó un anillo dorado que despertó especulaciones y comentarios.

El posteo tuvo una rápida repercusión, con miles de mensajes de felicitación, aunque también hubo usuarios que pusieron en duda la veracidad del anuncio. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente la noticia.