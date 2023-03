Soledad Aquino, tras una estafa virtual: "Me sacó 5 lucas"

“Gente amiga, tengan cuidado”, advirtió en su cuenta de Instagram tras lo ocurrido y explicó que a través de un llamado de una supuesta plataforma de streaming le terminaron sacando los datos para hackearle la cuenta bancaria.

“¡Me extrajeron lo que me quedaba!”, se lamentó la mamá de Candelaria y Micaela.

Sin título-1.jpg El posteo de Soledad Aquino.

Luego, en diálogo con Teleshow, Aquino explicó cómo había sido el engaño. “Caí como una chorlita. El domingo, con 40 grados de calor, estaba sin Netflix. Y me agarró una desesperación, así que googlé el teléfono de la empresa y me saltó un WhatsApp. Empecé a mandar mensajes ahí como una loca, pero no me daban bolilla. Y, como a las dos horas, me llaman de un número que tenía el logo de la plataforma”, comenzó su relato.

Y siguió: “Me atendió un cordobés que me fue guiando con el televisor. Y después me dijo: ‘Lo que pasa es que sale que usted no pagó'. Yo sabía que había pagado con la tarjeta. Entonces me pidió las últimas cifras, el banco...Y, sin haberle dado ninguna clave, entró a mi cuenta. ¡No sé cómo lo hizo! Y me sacó 5 lucas, nada más. ¡Pero son 5 lucas!. Así que terminé a la noche en la comisaría con un expediente interminable”.

Contó que fue rápidamente al banco para continuar con los trámite y evitar una nueva estafa, como la que había sufrido.

“Bloqueé mi clave urgente. Y, con este calor, tuve que ir al banco a sacar una nueva. El problema es que, si mañana me depositan algo que tengo que cobrar, ellos tienen acceso para sacarme el dinero. ¡Mirá cómo están de alertas! De hecho, me contaba el oficial que me tomó la denuncia que está lleno de estafadores y que hay que tener cuidado con todo. No hay que atender a nadie ni dar un número de nada. Yo me confié porque vi el logo, pero me dicen que se preparan para eso”, señaló.