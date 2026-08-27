Polémicos dichos de Alejandro Fantino sobre los múltiples trabajos y el uso del aire acondicionado.

LA "MIRADA" DE FANTINO SOBRE LA REALIDAD

"Eran médicos, pero trabajaban de meseros porque querían comprarse un auto, porque querían hacer una remodelación de la casa o porque les nació un hijo querían hacer un extra, y yo los he tenido acá de meseros. Y tenía un encargado, que era ingeniero. Acá ves a un médico haciendo un extra y dicen ´así está la Argentina, un médico haciendo un extra´", dijo, Alejandro, en voz alta.

"Acá alguien tiene dos trabajos y dicen ´mirá cómo hizo mierda el país, que tiene que tener dos trabajos´. En el mundo se tienen dos trabajos. En el mundo, cuando la gente se quiere dar un salto cualitativo en su vida, profesional o económico, hace un esfuerzo y va por más. Por ahí, se vive mal en el mundo, eso después lo discutiremos, pero eso es ver el sol", concluyó, Fantino, desde su óptica.