Polémicos dichos de Alejandro Fantino sobre los múltiples trabajos y el uso del aire acondicionado.

El conductor de Neura expuso al aire su postura sobre el consumo de servicios para calefaccionar o refrigerar. Y sobre los múltiples trabajos que tenemos que tener los argentinos.
Alejandro Fantino tiene "su" teoría sobre el consumo de servicios cuando hay muy bajas o muy altas temperaturas. Y, además, el conductor dijo que para progresar hay que tener más de un trabajo, aunque eso implique perder calidad de vida. "Después lo discutiremos...".
"El sol es, incluso, darme cuenta que, como en la mayoría de los países que uno visita, lamentablemente, los servicios cuestan", comenzó Alejandro, al aire de su programa en el streaming Neura, al reflexionar sobre los cambios a los que, según el conductor, hay que adaptarse.
"Me costó entender lo que me contó Agustín (Rodríguez) sobre la hija que vive en Barcelona. Que no dormía con el aire acondicionado en pleno verano, todas las noches. Te cuesta... Que mantener, si tenés loza radiante, prendida la loza radiante. A ver, las cosas cuestan. Nada es gratis", amplió, en sus definiciones al aire, Fantino.
"Que, capáz, te tenés que dar cuenta, fuera de la caverna, que no alcanza con un solo trabajo. El otro día estaba viendo un informe de un youtuber que, en el mundial de Estados Unidos, le hizo una nota a argentinos que habían llegado a Miami. Uno era dueño de un restaurant y le dice ´mirá. acá he tenido médicos meseros´", recordó, el conductor.
"Eran médicos, pero trabajaban de meseros porque querían comprarse un auto, porque querían hacer una remodelación de la casa o porque les nació un hijo querían hacer un extra, y yo los he tenido acá de meseros. Y tenía un encargado, que era ingeniero. Acá ves a un médico haciendo un extra y dicen ´así está la Argentina, un médico haciendo un extra´", dijo, Alejandro, en voz alta.
"Acá alguien tiene dos trabajos y dicen ´mirá cómo hizo mierda el país, que tiene que tener dos trabajos´. En el mundo se tienen dos trabajos. En el mundo, cuando la gente se quiere dar un salto cualitativo en su vida, profesional o económico, hace un esfuerzo y va por más. Por ahí, se vive mal en el mundo, eso después lo discutiremos, pero eso es ver el sol", concluyó, Fantino, desde su óptica.
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