Uruguay despidió a Rubén Rada con música, emoción y un masivo homenaje

Días antes de su fallecimiento, Rada todavía mantenía numerosos proyectos. Había incursionado recientemente en el mundo del streaming y preparaba el regreso de Tótem, una de las bandas más importantes de su carrera. Incluso había comenzado los ensayos para el esperado reencuentro.

La muerte de Rubén Rada deja un enorme vacío en la música uruguaya, pero su obra y su legado cultural continuarán siendo parte fundamental de la identidad del país.