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Uruguay despidió a Rubén Rada con música, emoción y un masivo homenaje

El músico murió a los 83 años y miles de personas lo homenajearon en Montevideo. El Gobierno decretó duelo oficial y honras fúnebres.

Uruguay vive horas de profundo dolor tras la muerte de Rubén Rada, uno de los máximos referentes de la música y la cultura del país. El artista falleció a los 83 años luego de luchar durante casi un mes contra una neumonía bilateral.

El fallecimiento generó una enorme conmoción en todo Uruguay. El Senado interrumpió su sesión para realizar un minuto de silencio, mientras que el presidente Yamandú Orsi decretó duelo oficial. Además, cientos de personas se reunieron espontáneamente en la calle Isla de Flores, uno de los lugares más representativos del candombe uruguayo, para homenajear al reconocido músico.

Con tambores, música, cantos y bailes, los presentes recordaron al artista y celebraron el legado que dejó en la cultura popular uruguaya. Rada había expresado en una de sus canciones su deseo de ser despedido con música y alegría, una imagen que se reflejó en el homenaje espontáneo que se vivió en las calles de Montevideo.

Días antes de su fallecimiento, Rada todavía mantenía numerosos proyectos. Había incursionado recientemente en el mundo del streaming y preparaba el regreso de Tótem, una de las bandas más importantes de su carrera. Incluso había comenzado los ensayos para el esperado reencuentro.

La muerte de Rubén Rada deja un enorme vacío en la música uruguaya, pero su obra y su legado cultural continuarán siendo parte fundamental de la identidad del país.

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