Detuvieron a "El Chelo", líder del Grupo Green, por abuso sexual

En ese momento fue cuando el cantante detuvo la marcha del rodado en el cruce de las calles Caaguazú y la Curva de Montes de Oca, y la obligó a que vaya al asiento trasero de la camioneta donde la abusó.

Luego de la denuncia, se convocó a los detectives del Gabinete de Abuso Sexual de la DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que solicitaron diversas medidas judiciales entre las que se destacaron análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, comunicaciones y obtención de testimonios de testigos del hecho, como así determinar el actual domicilio de residencia.

Con las diligencias solicitadas, se ordenó de forma urgente el allanamiento y detención del investigado. En el lugar se dispuso pericias por parte de Policía Científica sobre el rodado utilizado en el ataque.

Se incautó, además del vehículo, dos celulares, un disco duro portable y cinco pendrives.

Torres fue traslado en carácter de detenido a la sede judicial y se espera que sea indagado en las próximas horas.

Torres cuenta con antecedentes judiciales: en 2009 fue condenado a cuatro años de prisión por el abuso de una niña de seis años, sentencia dictada por un tribunal de Morón. Su historial penal refuerza la gravedad de la acusación actual y pone en foco su reincidencia.