Sorpresa en la cocina: quién es la baja en "La cocina rebelde", el programa de Jimena Monteverde

Un integrante clave dejó el ciclo tras no llegar a un acuerdo con la producción del programa de cocina. Así queda la grilla de El Trece.
El programa La Cocina Rebelde, emitido por El Trece y conducido por Jimena Monteverde, atraviesa su primera baja desde que comenzó a emitirse luego de que el chef Paco Almeida confirmara su salida del ciclo, luego de no alcanzar un acuerdo con la producción, según explicó públicamente.
A través de su cuenta de Instagram, Almeida, cocinero que había acompañado a Monteverde en su etapa previa en televisión, comunicó que ya no forma parte del proyecto. En su mensaje, sostuvo que la decisión se tomó “por varias cuestiones” vinculadas a lo laboral, sin dar mayores precisiones.
La desvinculación se da a pocos días del estreno del ciclo y si bien no hubo declaraciones oficiales desde la producción ni desde el canal, la salida de uno de los cocineros principales podría repercutir en la dinámica del programa.
Almeida, que había llegado al ciclo tras compartir pantalla con Monteverde en otro formato, optó por dar un paso al costado y agradeció el apoyo recibido en redes sociales, donde mantiene contacto con su público.
La Cocina Rebelde forma parte de la programación diaria de El Trece desde el 9 de marzo, en la franja de la tarde. El ciclo busca combinar recetas accesibles con un estilo descontracturado, apuntado a un público amplio.
Por ahora, no se anunciaron reemplazos ni cambios en la estructura del programa. La salida queda planteada como un movimiento interno que, con el correr de los días, podría traer nuevas definiciones sobre el rumbo del ciclo.
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