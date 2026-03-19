Sorpresa en la cocina: quién es la baja en "La cocina rebelde", el programa de Jimena Monteverde

Almeida, que había llegado al ciclo tras compartir pantalla con Monteverde en otro formato, optó por dar un paso al costado y agradeció el apoyo recibido en redes sociales, donde mantiene contacto con su público.

La Cocina Rebelde forma parte de la programación diaria de El Trece desde el 9 de marzo, en la franja de la tarde. El ciclo busca combinar recetas accesibles con un estilo descontracturado, apuntado a un público amplio.

Por ahora, no se anunciaron reemplazos ni cambios en la estructura del programa. La salida queda planteada como un movimiento interno que, con el correr de los días, podría traer nuevas definiciones sobre el rumbo del ciclo.