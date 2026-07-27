Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo con la China Suárez, madre de dos de sus hijos

LA HONESTA RESPUESTA DE VICUÑA

“No, me hablo, me hablo, esto también lo van a entender muchos. Uno por momentos se disocia y lográs hablar de lo que hay que hablar", confió Benjamín, con total sinceridad, sobre su falta de comunicación, sobre todo con María Eugenia que, desde el año pasado a esta parte, ha pasado mucho tiempo viviendo en el exterior, con los dos hijos en común.

"¿Existen escenarios mejores? Posiblemente. Existen otros, pero bueno, es lo que me tocó”, expresó Vicuña, en voz alta, quizá para algunos, con cierto tono de resignación en sus palabras. Veremos cómo continúa la historia con Suárez, sobre todo después de que Icardi vuelva a conseguir club donde jugar, algo que seguramente también sucederá en el exterior del país.