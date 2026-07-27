Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo con la China Suárez, madre de dos de sus hijos

El actor se sinceró sobre su falta de comunicación con la mamá de Magnolia y de Amancio. "¿Existen escenarios mejores? Posiblemente. Existen otros, pero bueno, es lo que me tocó”.
En medio de la incertidumbre por la futura residencia de los dos hijos de Benjamín Vicuña con María Eugenia China Suárez, el artista se sinceró sobre cómo se llevan. Y reconoció que con la mamá de los nenes -Magnolia y Amancio- no mantiene diálogo alguno. "Lo más importante es el bienestar de los chicos".
“Y cóntame, con tus ex, ¿te llevás bien? Son preciosas las dos. Ambas muy bonitas...", le consultó Mirtha Legrand, al frente de su programa en El 13, a Benjamín. La presentadora lo hizo con tono amoroso pero con todo el objetivo, claro, de conocer una respuesta por parte del protagonista de Secreto en la montaña, la obra que se presenta en Calle Corrientes.
“Yo sabía que esto iba a pasar. Me pasa que, y esto lo van a entender todas las personas que tienen familias grandes y ensambladas, lo más importante de verdad es el bienestar de los chicos. O sea, y es muchísimo laburo...", dijo Vicuña, a modo de una primera respuesta, ante el resto de los invitados y de la diva máxima de la tevé.
"Y la verdad que con ambas, yo que tuve hijos con dos mujeres, se le busca la vuelta para tener un equipo sano, para entender que eso se concrete, que los hijos puedan llevar adelante su vida, eh, tener el mejor entorno posible...", explicó, el actor. “¿Y con ellas tenés una buena relación? ¿Le hablás o no? Lo pensó mucho”, le planteó Chiquita, a modo de repregunta.
“No, me hablo, me hablo, esto también lo van a entender muchos. Uno por momentos se disocia y lográs hablar de lo que hay que hablar", confió Benjamín, con total sinceridad, sobre su falta de comunicación, sobre todo con María Eugenia que, desde el año pasado a esta parte, ha pasado mucho tiempo viviendo en el exterior, con los dos hijos en común.
"¿Existen escenarios mejores? Posiblemente. Existen otros, pero bueno, es lo que me tocó”, expresó Vicuña, en voz alta, quizá para algunos, con cierto tono de resignación en sus palabras. Veremos cómo continúa la historia con Suárez, sobre todo después de que Icardi vuelva a conseguir club donde jugar, algo que seguramente también sucederá en el exterior del país.
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