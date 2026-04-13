Telefe lideró el rating del domingo y casi duplicó a El Trece

• Los más vistos de América TV: GPS 1.1. Infama 1.0. Domingo de película "El hombre bicentenar", Infama la previa 0.5 puntos.

• Los más vistos de El Nueve: Turismo pista 1.4. Implacables 1.3. 70.20.hoy, Imagen de moda, Turismo pista la previa 1.2 puntos.

• Los más vistos de la TV Pública: La Santa Misa 0.8. Se siente Argentina 0.5- El angelus 0.4 puntos.

• Los más vistos de NET TV: "Kick Boxer", "La espada del dragón". 0.8. Todos podemos viajar 0.3. caras tv realeza, "Sin identificación", Culpable o inocente, Entre nos, Scouting para un camino 0.2.

image La Peña de Morfi volvió a Telefe.

La Peña de Morfi vs. Almorzando con Juana

La peña de Morfi, en Telefe, con el estreno de la nueva temporada y con la nueva conducción de Carina Zampini y Diego Leuco, marcó 6.2 puntos y ganó su franja cómodamente a Almorzando con Juana, en El Trece, que obtuvo 3.2 puntos .