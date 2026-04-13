Telefe lideró el rating del domingo y casi duplicó a El Trece

El canal de las pelotas dominó la audiencia dominical con un promedio de 6,3 puntos a partir de Gran Hermano, Pasapalabra y el regreso de La peña del Morfi.
Según la planilla de Ibope, Telefe lideró el rating del domingo con 6,3 de promedio durante la jornada y El Trece lo escoltó con 3,5 puntos. El podio lo completó El Nueve con un punto.
Mientras que América TV apenas cosechó un 0,6, NET TV tuvo 0,3 y TV Pública rasguñó sólo 0.1 de la audiencia de la televisión abierta.
• Los más vistos de Telefe: GH Generación Dorada 13.6. GH Generación Dorada II 10.7. Pasapalabra 8.6. La Peña de Morfi 6.2. La Peña de Morfi ii 6.0. puntos.
• Los más vistos de El Trece: "Código traje rojo" 4.8. "El pacto" 3.8 "Godzilla 2: el rey de los monstruos" 3.3 puntos.
• Los más vistos de América TV: GPS 1.1. Infama 1.0. Domingo de película "El hombre bicentenar", Infama la previa 0.5 puntos.
• Los más vistos de El Nueve: Turismo pista 1.4. Implacables 1.3. 70.20.hoy, Imagen de moda, Turismo pista la previa 1.2 puntos.
• Los más vistos de la TV Pública: La Santa Misa 0.8. Se siente Argentina 0.5- El angelus 0.4 puntos.
• Los más vistos de NET TV: "Kick Boxer", "La espada del dragón". 0.8. Todos podemos viajar 0.3. caras tv realeza, "Sin identificación", Culpable o inocente, Entre nos, Scouting para un camino 0.2.
La peña de Morfi, en Telefe, con el estreno de la nueva temporada y con la nueva conducción de Carina Zampini y Diego Leuco, marcó 6.2 puntos y ganó su franja cómodamente a Almorzando con Juana, en El Trece, que obtuvo 3.2 puntos .
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