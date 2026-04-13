Espectáculos |

Telefe lideró el rating del domingo y casi duplicó a El Trece

El canal de las pelotas dominó la audiencia dominical con un promedio de 6,3 puntos a partir de Gran Hermano, Pasapalabra y el regreso de La peña del Morfi.

Según la planilla de Ibope, Telefe lideró el rating del domingo con 6,3 de promedio durante la jornada y El Trece lo escoltó con 3,5 puntos. El podio lo completó El Nueve con un punto.

Mientras que América TV apenas cosechó un 0,6, NET TV tuvo 0,3 y TV Pública rasguñó sólo 0.1 de la audiencia de la televisión abierta.

• Los más vistos de El Trece: "Código traje rojo" 4.8. "El pacto" 3.8 "Godzilla 2: el rey de los monstruos" 3.3 puntos.

• Los más vistos de América TV: GPS 1.1. Infama 1.0. Domingo de película "El hombre bicentenar", Infama la previa 0.5 puntos.

• Los más vistos de El Nueve: Turismo pista 1.4. Implacables 1.3. 70.20.hoy, Imagen de moda, Turismo pista la previa 1.2 puntos.

• Los más vistos de la TV Pública: La Santa Misa 0.8. Se siente Argentina 0.5- El angelus 0.4 puntos.

• Los más vistos de NET TV: "Kick Boxer", "La espada del dragón". 0.8. Todos podemos viajar 0.3. caras tv realeza, "Sin identificación", Culpable o inocente, Entre nos, Scouting para un camino 0.2.

ADEMÁS: Belén Francese se quebró al hablar del caso de Ángel López y pidió la pena de muerte

image
La Peña de Morfi volvió a Telefe.

La Peña de Morfi volvió a Telefe.

La Peña de Morfi vs. Almorzando con Juana

La peña de Morfi, en Telefe, con el estreno de la nueva temporada y con la nueva conducción de Carina Zampini y Diego Leuco, marcó 6.2 puntos y ganó su franja cómodamente a Almorzando con Juana, en El Trece, que obtuvo 3.2 puntos .

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados