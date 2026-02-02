Todos los ganadores de la noche de los premios Grammy en Estados Unidos: Bad Bunny ganó Álbum del Año y hubo triunfo argentino con Ca7riel & Paco Amoroso.
La 68ª edición de los Premios Grammy tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde se distingue a lo más destacado de la música en el año. La ceremonia volvió a estar a cargo de Trevor Noah, quien asumió por sexta y última vez el rol de anfitrión. El humorista y exfigura de The Daily Show también participó como productor ejecutivo de la gala.
Una marca indeleble para la historia de la música latina fue la consagración de Bad Bunny en la categoría principal de Álbum del Año, mientras que la música argentina celebró el triunfo de Ca7riel & Paco Amoroso.
