Todos los ganadores de la noche de los premios Grammy

Todos los ganadores de la noche de los premios Grammy en Estados Unidos: Bad Bunny ganó Álbum del Año y hubo triunfo argentino con Ca7riel & Paco Amoroso.

La 68ª edición de los Premios Grammy tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde se distingue a lo más destacado de la música en el año. La ceremonia volvió a estar a cargo de Trevor Noah, quien asumió por sexta y última vez el rol de anfitrión. El humorista y exfigura de The Daily Show también participó como productor ejecutivo de la gala.

Una marca indeleble para la historia de la música latina fue la consagración de Bad Bunny en la categoría principal de Álbum del Año, mientras que la música argentina celebró el triunfo de Ca7riel & Paco Amoroso.

Te dejamos la lista completa de ganadores:

Categorías Generales

  • Álbum del año: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
  • Grabación del año: luther – Kendrick Lamar y SZA
  • Canción del año: Wildflower – Billie Eilish y Finneas O’Connell
  • Mejor nuevo artista: Olivia Dean
  • Compositor del año, no clásico: Amy Allen
  • Productor del año, no clásico: Cirkut

BAD BUNNY

Categorías Latinas

  • Mejor álbum de rock o música alternativa latina: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Mejor álbum de música urbana latina: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Mejor álbum de pop latino: Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Mejor álbum latino tropical: Raíces – Gloria Estefan
  • Mejor álbum de música regional mexicana: Palabra de to’s (seca) – Carín León

Pop y Rock

  • Mejor álbum pop vocal: Mayhem – Lady Gaga
  • Mejor interpretación pop solista: Messy – Lola Young
  • Mejor interpretación pop dúo/grupo: Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande
  • Mejor álbum de rock: Never Enough – Turnstile
  • Mejor álbum de música alternativa: Songs of a Lost World – The Cure

messy

Rap, R&B y Country

  • Mejor álbum de rap: GNX – Kendrick Lamar
  • Mejor interpretación de rap: Chains & Whips – Clipse, Pusha T y Malice, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
  • Mejor álbum de R&B: Mutt – Leon Thomas
  • Mejor álbum de country contemporáneo: Beautifully Broken – Jelly Roll
  • Mejor álbum de country tradicional: Ain’t In It For My Health – Zach Top

Jelly Roll

Otras Categorías Destacadas

  • Mejor álbum de música dance/electrónica: EUSEXUA – FKA twigs
  • Mejor interpretación de música global: EoO – Bad Bunny
  • Mejor álbum de música global: Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso y Maria Bethânia
  • Mejor álbum de jazz vocal: Portrait – Samara Joy
  • Mejor banda sonora para un medio audiovisual: Sinners – Ludwig Göransson
  • Mejor película musical: Music by John Williams
  • Mejor audiolibro: Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama - el Dalái Lama

