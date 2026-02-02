Todos los ganadores de la noche de los premios Grammy en Estados Unidos: Bad Bunny ganó Álbum del Año y hubo triunfo argentino con Ca7riel & Paco Amoroso.

La 68ª edición de los Premios Grammy tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde se distingue a lo más destacado de la música en el año. La ceremonia volvió a estar a cargo de Trevor Noah, quien asumió por sexta y última vez el rol de anfitrión. El humorista y exfigura de The Daily Show también participó como productor ejecutivo de la gala.