"Torrente Presidente" llega a Netflix

La exitosa película del actor y director Santiago Segura desembarca en Netflix luego de romper récords en los cines españoles con el lanzamiento del irreverente José Luis Torrente al mundo de la política.
Después de arrasar en las salas de cine españolas con todos los récords históricos con "Torrente Presidente", la sexta entrega de la icónica saga de Santiago Segura, ya se encuentra disponible en Netflix para todo el mundo. El firme llega a la plataforma tres meses después se de ser estrenada el 13 de marzo de 2026 en los cines de España.
La película se filmó en absoluto secreto y Santiago Segura optó por una estrategia de estreno por demás inusual, prescindir de las funciones de prensa, preestremos, ni avant premiere, para permitir que los fans vieran la película “lo más limpios y puros posible”, sin spoilers ni opiniones condicionantes.
El filme no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó con creces, porque al cierre de su paso por salas cinematográficos superó los 30 millones de euros de recaudación, con más de 3,8 millones de espectadores, posicionándose como la más exitosa de toda la "saga Torrente" y la cuarta más taquilleras de la historia.
El arrollador éxito de esta película confirma el arraigo popular del personaje creado por Santiago Segura hace 28 años, cuando el 13 de marzo de 1998 estrenó "Torrente, el brazo tonto de la ley". Doce años después de su última aventura, España vive una crisis -según el particular personaje- y el ex policía más incorrecto decide lanzarse a la política como candidato del partido NOX. La trama es una sátira brutal sobre la política actual, los influencers, los asesores y los estereotipos sociales, cargada del humor grosero, absurdo y sin filtros que define la franquicia.
Santiago Segura como José Luis Torrente, acompañado por Gabino Diego (Cuco), Carlos Areces (Pelayo) y Ramón Langa (Jacobo Carrascal), entre otros, y los ameos destacados de Bertín Osborne, Cañita Brava, Vito Quiles, Carlos Latre (como Javier Milei), Florentino Fernández, Alec Baldwin (como Donald Trump) y Kevin Spacey.
La sexta entrega de la emblemática franquicia creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura fue rodada en 2025 en España -principalmente en Madrid- con un presupuesto de seis millones de euros y desembarca en la plataforma el 26 de junio, luego de lograr uno de los estrenos más exitosos del cine español reciente.
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