"Torrente Presidente" llega a Netflix

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Reparto y curiosidades

Santiago Segura como José Luis Torrente, acompañado por Gabino Diego (Cuco), Carlos Areces (Pelayo) y Ramón Langa (Jacobo Carrascal), entre otros, y los ameos destacados de Bertín Osborne, Cañita Brava, Vito Quiles, Carlos Latre (como Javier Milei), Florentino Fernández, Alec Baldwin (como Donald Trump) y Kevin Spacey.

image Santiago Segura (Jose Luis Torrente) y Alec Baldwin (como Donald Trump)

La sexta entrega de la emblemática franquicia creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura fue rodada en 2025 en España -principalmente en Madrid- con un presupuesto de seis millones de euros y desembarca en la plataforma el 26 de junio, luego de lograr uno de los estrenos más exitosos del cine español reciente.