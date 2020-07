Tras la pelea con Denise Dumas, se fue Marcela Coronel de "Hay que ver"

Y así fue que los rumores le dejaron paso a la confirmación ya que, Ángel de Brito confirmó en Twitter la desvinculación de la periodista del ciclo de espectáculo: "Renunció definitivamente @marcelacoronel a @HayQueVerOK tras su cruce con la conductora del programa". Previamente, se rumoreó que Coronel podría sumarse a Intrusos. Sin embargo, la propia Coronel, echó por tierra dicha posibilidad: "A esa hora tengo mi programa de radio".

El cortocircuito entre ambas comenzó cuando en el ciclo de espectáculos de El Nueve se hablaba de la prolongación de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Coronel defendió la extensión del confinamiento y Dumas explicó que muchas personas necesitan salir a trabajar para mantener a sus familias.

Sin embargo, la panelista se mostró en total desacuerdo y la conductora súper enojada expresó: "Marce, no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija". En ese momento se notó la tensión y según contaron los testigos, Coronel sufrió una crisis de nervios durante el corte y no paró de llorar.

