Para volcar definitivamente esta discusión en la opinión pública Jimena Barón decidió pronunciarse al respecto en una campaña previa al lanzamiento de su nueva canción “Puta”.

Pese a lograr instalar el tema, el medio que eligió la influencer resultó ofensivo para distintos colectivos: un cartel en el que aparece semidesnuda y comiendo un pancho como una clara referencia a los afiches que se colocan en zonas céntricas con los números de prostitutas –muchos de los mismos, ya denunciados por ser colocados por redes de trata-.

Esta campaña de marketing tuvo el apoyo de Georgina Orellano, Secretaria General Nacional de AMMAR, quien posó en una imagen junto a la actriz y cantante. “Las que se oponen a qué las trabajadoras sexuales accedamos a derechos laborales apelan a los mismos argumentos de los pro abortos clandestinos”, tuiteó la referente cuando el tema estalló en las redes.

En cambio, de la misma forma que hicieron algunas intelectuales y referentes feministas, desde La Casa del Encuentro hicieron público su repudio a esta campaña publicitaria: “La banalización de la prostitución como una elección de empoderamiento trivializa una realidad social de explotación y violencia a la cual son sometidas las mujeres, travestis y trans todos los días”, señaló la asociación civil.

Inevitablemente, dadas las críticas recibidas, esta tarde, Barón decidió hacer un descargo a través de Instagram. “No quita mi explicación de cómo fueron y son las cosas, mi necesidad y deber de pedir sinceras disculpas si el método con el que intentamos hacerlos replantearse cosas y debatir hirió algún tipo de susceptibilidad y llevó a pensar que estaríamos a favor de algo tan espantoso e inhumano como la trata de personas”, explica en un pasaje de su publicación.

Y luego se interpela a sí misma como a sus detractores: “¿Pensaron realmente que iba a dejar afuera a las mujeres que están orgullosas de ser trabajadoras sexuales? Sin un maldito derecho ni nada ni nadie que las reconozca y las cuide. ¿Pensaron que me daría miedo hablar de estas mujeres que trabajan en la calle y llevan guita a la casa con la misma dignidad que lo hacés vos en tu trabajo? No pensé que la hipocresía sería tan extrema. No esperen que deje afuera del orgullo a esas putas”.

Ya en el último párrafo de un extenso descargo, Barón reafirma su postura: “Hice esta canción dedicada a muchas minas que toda la mierda que les dicen también las hace sentir como el orto, pensando que podemos reivindicar la palabra puta y estar orgullosas y felices de nosotras mismas. Esta canción es nuevamente para las mujeres, para las putas, todas, para las que todavía no entienden también. Esta canción es para mí, por puta orgullosa. Perdón por eso también”.

