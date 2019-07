El capocómico dejó el sanatorio donde estaba internado y fue llevado a la clínica ALCLA -la misma donde está Sergio Denis- para recuperar la movilidad por la extrema debilidad en la que se encuentra

A comienzos de julio Santiago Bal fue internado de urgencia debido a una neumonía. El copocómico estuvo en terapia intensiva, muchos rumores circularon sobre su salud y la propia Carmen fue tajante a la hora de dar el parte: “Está muy débil, necesita la asistencia de una máscara de oxígeno. El no puede hablar, no tiene fuerzas porque no tiene el suficiente oxígeno como para hablar de corrido. Hoy amaneció mejor y le pudieron poner otra mascarilla más chiquita y liviana. No come casi nada. Está con suero, antibióticos por su problema bronquial, que los doctores no se arriesgan a decir si es neumonía”, había dicho cuando lo internaron.